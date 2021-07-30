«Спартак» одержал «мусорную» победу в Самаре. Проблемы в игре очевидны, зато есть результат

Красно-белые впервые выиграли в официальном матче под началом Руя Витории.

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига. 2-й тур

«Крылья Советов» (Самара) — «Спартак» (Москва) — 0:1 (0:0)

Гол: Соболев, 68 — с пенальти.

«Крылья Советов» (Самара): Ломаев, Божин (Витюгов, 83), Зеффан, Солдатенков, Горшков, Якуба (Пруцев, 26), Зиньковский, Ежов (Пиняев, 76), Иванисеня, Сергеев (Онугха, 76), Сарвели (Цыпченко, 83).

«Спартак» (Москва): Максименко, Джикия, Рассказов, Жиго, Айртон, Мозес (Мирзов, 59), Зобнин (Крал, 74), Бакаев (Хендрикс, 86), Игнатов (Ларссон, 60), Умяров, Соболев.

Предупреждения: Горшков, 47. Мозес, 52. Бакаев, 65. Божин, 68. Иванисеня, 90.

Судьи: Кукуян (Сочи). Сейфетдинов (Казань), Назаров (Невинномысск).

ВАР: Шадыханов (Москва). Богач (Люберцы).

30 июля. Самара. Стадион «Самара Арена».

Стартовый матч «Спартака» в Казани расколол красно-белое сообщество в вечном споре о форме и содержании. Кому-то милей была бы «мусорная» победа с единственным ударом в створ ворот. Другие под впечатлением от качества игры ударились в противоположные крайности. Знаменитый в прошлом теннисист Евгений Кафельников в своем Twitter, к примеру, написал, что при такой самоотдаче будет доволен, даже если команда не выиграет ни одного матча.

Но последнее — точно не про «Спартак». Особенно с чемпионскими амбициями к 100-летию клуба. Да еще и при спорах вокруг нового главного тренера Руя Витории. В канун старта отбора в Лигу чемпионов второй осечки не простили бы ни клубу, ни португальскому специалисту, который в Самаре приступил к ротации состава. Отчасти вынужденно, так как Квинси Промес после полученного в Казани повреждения остался вне заявки.

При этом лишь номинально голландца сменил Зелимхан Бакаев, ведь он вышел на привычный для себя правый фланг, тогда как как налево силой тренерской мысли сдвинули Виктора Мозеса. Заменой же по позиции стало включение в стартовый состав Михаила Игнатова. За этого талантливого игрока, сумевшего проявить себя в предсезонных спаррингах, можно порадоваться. Тогда как Джордану Ларссону остается посочувствовать.

Понятно, что швед выбился из ритма после поездки на Евро-2020, где ему не удалость сыграть ни минуты. Отсюда не лучшая игра в Казани, но, кажется, сейчас скандинав оказался в той же ситуации, что и во времена Олега Кононова. Тогда форварда отправляли на фланг. Сейчас пробуют на позиции «десятки», где ему — по крайней мере пока — не так комфортно, как в расстановке с двумя форвардами времен Доменико Тедеско. Однако у Витории свой взгляд, и даже в «Бенфике» он в свое время сразу резко сломал классическую для «орлов» того времени расстановку 4-4-2.

С замыслами тренера «Спартака» в Самаре все было понятно. С их реализацией — не очень. В плане контроля мяча временами «Крылья» смотрелись даже предпочтительнее. Естественно, можно вспомнить об уровне сыгранности подопечных Игоря Осинькина, но, если вас ставят в тупик Роман Ежов, Антон Зиньковский и Владислав Сарвели, что будет в Лиге чемпионов против «Бенфики»? Пара моментов у ворот Александра Максименко могли завершиться для гостей большими неприятностями, и то, что на помощь в опорную зону периодически опускался Мозес, говорило о многом.

Некоторое оживление в игре действовавшего в невысоком темпе «Спартака» наметилось с середины первого тайма, причем найти одну причину сложно. То ли красно-белые задвигались чуть быстрее, то ли на самарцев так повлияла травма Дениса Якубы. Скорее, сказалось и то и другое. Опасные удары Айртона и Романа Зобнина стали следствием долгожданной активности на флангах, тогда как голевой момент у не попавшего в створ Александра Соболева возник после того, как Игнатов обыграл Данила Пруцева, который занял позицию Якубы.

Наметившиеся в игре «Крыльев» сложности обернулись тем, что в конце первого тайма капитану волжан Сергею Божину пришлось гасить конфликт Зиньковского с Иваном Ломаевым. Между тем как раз к самарскому вратарю никаких вопросов не было, и вскоре после начала второго тайма только он сохранил нули на табло. Случилось это после провала Юрия Горшкова, которому пришлось цеплять руками Бакаева. Сам пострадавший навесил со штрафного, Наиль Умяров пробил головой, и Ломаев каким-то чудом дотянулся до мяча, переведя его в штангу.

Сантиметры сыграли свою роль и когда Бакаев эффектно перебросил мяч через голкипера. Взятие ворот отменили из-за того, что в момент предпоследнего паса Соболева в так и не ставшей голевой атаке в небольшой офсайд забрался Игнатов. Тем не менее этого было мало, и Витория уже за полчаса до конца матча перешел на игру в два нападающих. В конце концов «Спартак» взял свое не творчеством, а давлением. Заработал очередной угловой, и хотя Ломаев совершил очередное чудо, в ситуацию вмешался ВАР. Оказалось, что осложнивший задачу вратарю рикошет при ударе Самуэля Жиго случился из-за выставленной в сторону руки Божина, и Соболев реализовал 11-метровый.

Дальше красно-белые отрезками доминировали. Отрезками — играли по счету. Хозяева пытались оживить игру дебютом в РПЛ 16-летнего Сергея Пиняева. Однажды юноша качнул финтом Айртона, и только Николай Рассказов сумел разрядить обстановку после прострела через площадь ворот. Еще раз бразильский защитник гостей выбивал мяч у Пиняева в штрафной буквально на грани фола.

В общем, нервную концовку «Спартак» получил, но три очка все же набрал. Не показав, в отличие от матча в Казани, яркой игры. Так что спор про такси и шашечки будет продолжен, а «Бенфика» всех рассудит. Еще бы тревога с повреждением все же вернувшегося на поле Георгия Джикии оказалась ложной.