«Давление на «Бенфику» больше, «Спартак» начинает с чистого листа». Пресс-конференция Руя Витории

Руй Витория и Александр Соболев ответили на вопросы накануне первого матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов «Спартак» — «Бенфика».

Руй Витория: «Нет смысла возвращаться к теме наших взаимоотношений с Жезушем»

— Мы начинаем борьбу за выход в Лигу чемпионов, — начал Витория. — Матч будет сложным. Нам будет противостоять серьезный оппонент . Это самый сильный соперник, который мог нам достаться на этой стадии, но жребий вы пал таким образом. Наша к оманда полностью готова, рвется в бой. Ребята полны сил, амбиций. Мы сделали все, чтобы подготовиться к этой игре лучшим образом.

— Сможет ли сыграть Квинси Промес? Есть ли еще в команде травмированные?

— Скорее всего, Промес не сыграет. По-прежнему не в строю Павел Маслов. Что касается Виктора Мозеса и Георгия Джикии, которые получили небольшие повреждения в прошлом матче, то мы надеемся, что они будут готовы в среду.

— Какие преимущества дает «Спартаку» тот факт, что вы ранее работали в «Бенфике»?

— С развитием информационных технологий и различных платформ это преимущество практически сводится на нет. В открытом доступе есть вся возможная информация по любым командам. Нашим преимуществом является то, что мы играем дома.

— «Спартак» уже провел два матча в чемпионате, «Бенфика» еще не проводила официальных игр . Даст ли это преимущество вашей команде?

— Мы получили определенный опыт в этих матчах, но на подготовку к встрече с «Бенфикой» у нас было всего четыре дня. В плане восстановления этого очень мало. «Бенфика» же провела полноценную подготовку. Так что можно говорить о своеобразном паритете.

— Завтра будет не только противостояние двух команд, но и противостояние тренеров, учитывая ваши непростые отношения с Жорже Жезушем. Что думаете по этому поводу?

— Это противостояние двух коллективов, а не личностей. Клубы очень похожи с точки зрения значимости в своих странах, даже цвета одинаковые. Что касается противостояния тренеров, то вам нравится эта старая история, вы любите к ней возвращаться. Но я уже не хочу этот вопрос обсуждать. Наши отношения не поменялись, ничего нового в этом плане вы не услышите.

— «Бенфика» серьезно усилила состав. Что противопоставит «Спартак» в плане тактики и атакующих действий?

— Безусловно, «Бенфика» усилилась — клубу нужны результаты и титулы. Поэтому в составе много игроков с опытом, игроков сборных. В рамках подготовки к матчу у нас есть свой план, своя стратегия. Огромных изменений в нашей игре не будет — в этом нет смысла, на это не было времени. Думаю, у нас будут моменты. Но мы помним, что нам противостоит серьезный соперник.

— Не все поняли фразу из вашего недавнего интервью: «Наше небольшое преимущество — в том, что нам нечего терять». Что вы имели в виду?

— Все дело в игровом духе, который будет у команд. Мы выйдем на игру полностью уверенными в своих силах, с желанием рваться в бой и с горящими глазами. Мы понимаем ситуацию: впереди Лига чемпионов, это отличная возможность показать свой уровень. Мы хотим пройти, хотим играть там. Это мечта всех игроков и всех тренеров.

Говоря, что нам нечего терять, я имел в виду следующее: сравнивая текущую историю «Спарт а ка» и «Бенфики», мы понимаем, что на них давление гораздо больше. Дело в том, что в прошлом году они не вышли в групповой этап, а мы начинаем этот сезон с чистого листа. Мы дадим бой и будем биться до конца. Предъявляем сами себе самые высокие требования. Вы видели, сколько голевых моментов мы создали в предыдущих матчах. Будем играть в свой футбол. Страха не будет, не будет «автобуса» в нашем исполнении.

— Эсекиэль Понсе вернулся с Олимпиады. Есть вероятность, что он выйдет в матче с «Бенфикой»?

— Он будет в заявке. Конечно, какую-то работу ему еще нужно проделать, чтобы выйти на стопроцентный уровень. Будут еще и индивидуальные теоретические занятия. Выйдет ли он на поле завтра — я не знаю, но в заявке он будет.

— Правильно ли считать, что вы готовили команду именно к этим двум матчам с «Бенфикой»? Можно ли сказать, что для вас и для клуба это на данный момент матч года?

— Работая в «Спартаке», при таком графике и при таких задачах, для нас важны все игры. Каждый следующий матч для нас — это как маленький финал. Сложно сказать, какая игра в итоге станет матчем года. Безусловно, мы понимаем, что на кону.

— Знаете ли вы, что у российских команд в последние годы возникают большие проблемы в квалификации еврокубков?

— Это довольно глобальный вопрос. Об этом должны думать не только я и «Спартак», но и другие клубы. Знаю, что не так много российских команд выступает в еврокубках. У той же «Бенфики» опыта выступления в Лиге чемпионов в последние годы намного больше, чем у «Спартака». Что касается меня, то я провел более 50 матчей в Лиге чемпионов — европейской и азиатской. Знаю, что это очень важный момент для клуба и страны. Уверен, что российские клубы достойны играть в еврокубках.

Тренировка «Спартака». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Александр Соболев: «Хочу услышать гимн Лиги чемпионов, для этого нужно проходить «Бенфику»

— Поддержать «Спартак» в этом матче смогут только 3 тысячи болельщиков. Что в команде думают по этому поводу? — вопрос форварду красно-белых Александру Соболеву.

— В некоторых регионах на трибуны пускают всего 500 человек, здесь хотя бы 3 тысячи разрешили. Конечно, болельщики важны, тем более когда мы играем дома. Уверен, что они будут болеть так, как будто допустили минимум 50 процентов. Наши болельщики повсюду — по всей России, в других странах. Они будут смотреть игру дома, в барах, будут болеть за нас. Мы все прекрасно понимаем. Постараемся не подвести наших болельщиков.

— Завтра вы впервые сыграете в Лиге чемпионов, пусть и в отборочном раунде. Какие ощущения?

— Душа ликует! Сыграть в Лиге чемпионов — это была мечта детства. Очень рад, что завтра представится такая возможность, постараюсь показать свою лучшую игру. Насколько я знаю, на этой стадии нет гимна Лиги чемпионов, а услышать его на поле — это моя мечта. Так что мы обязаны проходить в следующую стадию.

— Существуют ли факторы, которые дадут «Спартаку» преимущество перед «Бенфикой»?

— Мы играем дома. Это единственный фактор, который дает нам преимущество. Хотя большого количества зрителей не будет.

— Обращают ли в команде внимание на то, что российские клубы неудачно играют в квалификации еврокубков?