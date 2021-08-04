Победа «Шахтера» приблизила украинцев к дуэли с «Монако», ПСВ смял датчан, «Шериф» сыграл вничью в Белграде

Главные события первых матчей 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов во вторник.

Идеальные замены Де Дзерби

«Генк» — «Шахтер» — 1:2 (Онуачу, 39 — Тете, 62, с пенальти. Алан Патрик, 81)

Уступив чемпионский титул киевскому «Динамо», «горняки» приступили к перезагрузке проекта. Клуб не только пригласил на пост главного тренера одного из самых талантливых итальянских специалистов Роберто Де Дзерби, но и после периода экономии раскошелился на группу интересных новичков. Защитник «Сассуоло» Марлон, хавбек «Бенфики» Педринью и нападающий «Аякса» Траоре обошлись «Шахтеру» в 40 миллионов евро. И новички сразу принялись отрабатывать вложенные в них средства, записав на свой счет три из пяти мячей в двух стартовых турах национального первенства.

Однако в Бельгии прицел у футболистов украинской команды на какое-то время сбился. Между тем они могли отличиться как минимум дважды по ходу стартового отрезка, на что «Генк» ответил силовым давлением и голом Онуачу, который в прошлом национальном первенстве наколотил 33 мяча. Во втором тайме нигериец едва не повторил свой успех, наказав за упущенные моменты Майкона и Тете. Однако на этот раз Трубин не позволил удвоить счет, а через несколько минут Педринью заставил Муньоса зацепить себя в штрафной, и Тете с пенальти не без труда пробил почти отбившего мяч голкипера.

Наигравшему на гол «Шахтеру» наконец-то повезло. Относительной удачей можно посчитать и желтую карточку Марлона, который рисковал нарваться на удаление, ударив локтем в лицо бразильца Ито. А вот победную для гостей развязку случайностью точно не назовешь. «Горняки» смотрелись интереснее и мощнее, и выход на замену Марлоса сыграл ключевую роль. Получивший привычную капитанскую повязку 33-летний полузащитник вырезал подачу на другого опытного джокера — Исмаили, и тот сыграл наверняка, вдоль ворот покатив мяч на Алана Патрика.

Ismaily, son 1 haftada yedekten girdi?i 2. ma??nda 2. asistini yapt? az ?nce. Alan Patrick'in gol?yle Shakhtar avantaj? al?yor. pic.twitter.com/CKcEth1qiu — Ukrayna'da Futbol (@feelslikeinkyiv) August 3, 2021

Даже после отмены правила выездного гола исход противостояния в этой паре кажется очевидным. А, значит, встреча «Шахтера» и «Монако» в четвертом отборочном раунде почти неизбежна.

Об игре «Монако» со «Спартой» в Праге (2:0) и участии Александра Головина в победе своей команды вы можете прочитать на этой странице.

Гетце неудержим

ПСВ — «Мидтьюлланн» — 3:0 (Мадуэке, 19. Гетце, 29. Гакпо, 32)

Встреча команд, которые являются потенциальными соперниками «Спартака» в четвертом отборочном раунде, прошла так, как и ожидалось. Естественно, не датчанами, которые после удачных матчей с «Селтиком» рассчитывала на большее. Однако ПСВ великолепен уже на старте сезона, и после 7:2 по сумме двух игр с «Галатасараем» прошелся катком по «Мидтьюлланну».

Noni Madueke, incredible baller at just 19 pic.twitter.com/6yYnSrJabK — souf ?? (@soufianepeak) August 3, 2021

Гости продержались до середины первого тайма, а потом получили три гола за тринадцать минут. Что касается героев, то они в команде Рогера Шмидта уже привычные. Отличились и классно закрутивший мяч в дальнюю «девятку» 19-летний англичанин Мадуэке, и переживающий новый взлет Гетце, красиво разобравшийся с обороной, приняв длинную передачу Андре Рамалью. Кому-то покажется странным, что в списке авторов забитых мячей отсутствует Захави, однако без израильского супербомбардира снова не обошлось. На его счету две результативных передачи.

Mario Gotze fit, in form and leading PSV back to the UCL pic.twitter.com/9tnu93mji1 — . (@SammyCeeee) August 3, 2021

Канга подвел «Црвену Звезду»

«Црвена Звезда» — «Шериф» — 1:1 (Диони, 45+1 — Кастаньеда, 33)

В предыдущем раунде сербы учинили разгром «Кайрату», который после победы в первом матче приехал в Белград в ослабленном из-за карантина составе. Еще одна встреча с представителем постсоветского пространства оказалась не такой простой. Никаких быстрых голов у «Црвены Звезды» не было, а соперник еще и открыл счет. Кастаньеда отправил мяч в сетку со штрафного, оправдав решение Юрия Вернидуба, который перед Лигой чемпионов дал паузу как забившему гол колумбийцу, так и герою предыдущего раунда Луваннору.

При этом молдавская команда упустила преимущество почти на ровном месте. Банальный навес обернулся ошибкой голкипера на выходе, и арендованный во Франции Диони оказался с мячом уже перед пустыми воротами. Впрочем, развить успех «Звезда» не смогла, так как на 57-й минуте бывший полузащитник «Ростова» Канга в не требовавшей того ситуации свалил в центральной зоне Кастаньеду, и получил вторую желтую карточку. Кажется, в этой паре назревает сенсация.

«Мальме» — «Рейнджерс» — 2:1 (Рикс, 47. Бирманчевич, 49 — Дэвис, 90+5)



ЧФР — «Янг Бойз» — 1:1 (Маня, 4 — Сьерро, 90+3)



«Олимпиакос» — «Лудогорец» — 1:1 (Камара, 87 — Десподов, 50)