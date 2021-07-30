Дебют Пиняева обсуждают больше, чем победу «Спартака». В красно-белой вселенной свои законы

Кажется, после поражения в Казани неделю назад оптимизма было больше.

«Спартак» и все, что его окружает, — это, конечно, отдельная вселенная. И атмосфера в ней последний месяц становится все более токсичной — но это своя история.

Так вот, настроение меняется регулярно. После матча с «Рубином» в целом преобладал оптимизм — да, поражение, но зато играли в футбол, просто не повезло с реализацией. После встречи в Самаре, несмотря на победу, царит скорее скепсис — мол, еле-еле взяли три очка у детей, все плохо, а через три дня «Бенфика».

На самом деле тезис про «детей», конечно, страшно забавный. Если посмотреть на возраст футболистов стартового состава «Крыльев». Итак, Ломаев — 22 года, Зеффан — 29 лет, Божин — 26 лет, Солдатенков — 24 года, Горшков — 22 года, Ежов — 23 года, Иванисеня — 27 лет, Якуба — 25 лет, вечный мальчишка Зиньковский — 25 лет, Сергеев — 26 лет, Сарвели — 23 года. Нормальная такая детвора — ни одного человека младше 22 лет, тем более те же Ежов и Сарвели еще не отметили в этом году день рождения. А между прочим, самый молодой на поле из тех, кто вышел в старте, — это 21-летний Умяров.

По сути, это точно такая же не имеющая ровным счетом никакого отношения к фактам эмоциональная манипуляция, как, например, утверждение, что главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт отправил в финале Евро-2020 бить послематчевые пенальти подростков. Заходит на ура, но если произвести не самый глубокий фактчекинг, то окажется, что Рэшфорду 23 года (в октябре исполнится 24), за плечами пять полноценных сезонов на взрослом уровне и он наряду с Бруну Фернандешем штатный пенальтист «МЮ». Санчо — 21 год, три полноценных сезона в Германии и более 20 матчей в еврокубках и также регулярное исполнение 11-метровых (набралось уже десять за карьеру). Ладно, Сака 19 лет (в сентябре будет 20), но и у него уже 59 матчей в АПЛ. И в конце концов, Доннарумме — 22 года, итальянец старше того же Санчо всего на несколько месяцев.

Дебютировал. Увидел. Обыграл ?



Вот так вышел в первом матче Тинькофф РПЛ 16-летний Пиняев ? pic.twitter.com/hQjoY1PfGW — Матч ТВ (@MatchTV) July 30, 2021

По большому счету, такая же история и с Пиняевым, который, если почитать отзывы, «знатно повозил», а то и вовсе «уничтожил» Айртона. Понятно, что у парня влиятельный агент и очень хороший пиар, что смотрелось это все зрелищно, но защитника «Спартака» Сергей прошел только один раз из четырех. В остальных случаях Айртон справился, пусть Пиняев и заработал два угловых.

Но волна уже запущена, и теперь все обсуждают дебют 16-летнего таланта больше, чем игру и победу «Спартака». Вернее, красно-белые тут выступают в роли фона. А перформанс Пиняева и других «мальчишек» — отличный повод поговорить, как у москвичей все плохо.

Ну да, победа в Самаре получилась по большому счету «мусорной» (хотя показатель xG — 0,28 на 2,58 в пользу красно-белых — более чем красноречивый и снимает все вопросы). Но точно такие же штамповал в начале прошлого сезона Доменико Тедеско. А чего еще ожидать от Руя Витории, который работает менее двух месяцев, а многие ведущие исполнители — Промес, Крал, Ларссон, Зобнин, Соболев — не прошли полноценную предсезонную подготовку из-за участия в Евро-2020?

Да и матчи с «Бенфикой» не станут показателем профпригодности португальца, хотя, конечно, могут очень дорого ему обойтись. Вы приглашаете тренера, чья философия сильно отличается от той, что проповедовал предшественник, и хотите, чтобы он через два месяца сделал красиво?

Но в спартаковской вселенной свои законы и своя логика, а ее обитатели решают свои, только им понятные задачи. Остается запастить попкорном и продолжать наблюдения.

А Пиняев, кстати, хорош, тут спору нет.