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Судейство

«Спартак» — «Бенфика»: сербские судьи спасли красно-белых от разгрома

21:45
Контакт мяча с рукой Жиго. Жиго прервал рукой передачу в штрафную площадь. Игнатов сыграл рукой.
Контакт мяча с рукой Жиго.
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На 30-й, 55-й и 69-й минутах первого матча 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов «Спартак» — «Бенфика» арбитр Срджан Йованович ошибочно не назначил три 11-метровых удара в ворота красно-белых.

В первом случае произошел контакт мяча с рукой Самюэля Жиго, находившейся в неестественном положении, затем тот же Жиго прервал рукой передачу в штрафную площадь, а в третьем моменте тоже рукой сыграл Михаил Игнатов.

Во втором эпизоде судье не помог ассистент Милан Михайлович.

Жиго прервал рукой передачу в штрафную площадь.
Жиго прервал рукой передачу в штрафную площадь.
Игнатов сыграл рукой.
Игнатов сыграл рукой.

Спартак — Бенфика

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Александр Бобров все материалы автора

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