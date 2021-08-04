«Спартак» — «Бенфика»: сербские судьи спасли красно-белых от разгрома
21:45
На 30-й, 55-й и 69-й минутах первого матча 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов «Спартак» — «Бенфика» арбитр Срджан Йованович ошибочно не назначил три 11-метровых удара в ворота красно-белых.
В первом случае произошел контакт мяча с рукой Самюэля Жиго, находившейся в неестественном положении, затем тот же Жиго прервал рукой передачу в штрафную площадь, а в третьем моменте тоже рукой сыграл Михаил Игнатов.
Во втором эпизоде судье не помог ассистент Милан Михайлович.
Жиго прервал рукой передачу в штрафную площадь.
Игнатов сыграл рукой.
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