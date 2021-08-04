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Судейство

«Спартак» — «Бенфика»: сербские судьи ошибочно засчитали гол в ворота красно-белых

21:21
«Спартак» — «Бенфика». «Спартак» — «Бенфика». «Спартак» — «Бенфика».
«Спартак» — «Бенфика».
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На 51-й минуте первого матча 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов «Спартак» — «Бенфика» ошибся второй ассистент судьи Милан Михайлович, не зафиксировав положение «вне игры» у Пиззи, а арбитр Срджан Йованович в итоге неправильно засчитал гол Рафы Силвы.

«Спартак» — «Бенфика».
«Спартак» — «Бенфика».

Дело в том, что в момент передачи одного из игроков португальской команды Пиззи находился за линией офсайда, мяч подхватил Рафа Силва, а Пиззи стал перемещаться по штрафной площади и помешал защитнику «Спартака».

«Спартак» — «Бенфика».
«Спартак» — «Бенфика».

Получается, что футболист «Бенфики» активно участвовал в игре — судейской бригаде следовало определить офсайд, остановить игру и назначить свободный удар в сторону ворот гостей.

Спартак — Бенфика

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Александр Бобров все материалы автора

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