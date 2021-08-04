«Спартак» — «Бенфика»: сербские судьи ошибочно засчитали гол в ворота красно-белых
21:21
На 51-й минуте первого матча 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов «Спартак» — «Бенфика» ошибся второй ассистент судьи Милан Михайлович, не зафиксировав положение «вне игры» у Пиззи, а арбитр Срджан Йованович в итоге неправильно засчитал гол Рафы Силвы.
«Спартак» — «Бенфика».
Дело в том, что в момент передачи одного из игроков португальской команды Пиззи находился за линией офсайда, мяч подхватил Рафа Силва, а Пиззи стал перемещаться по штрафной площади и помешал защитнику «Спартака».
«Спартак» — «Бенфика».
Получается, что футболист «Бенфики» активно участвовал в игре — судейской бригаде следовало определить офсайд, остановить игру и назначить свободный удар в сторону ворот гостей.
Читайте также
7
Зачет
vs
27
Офсайд
Материалы сюжета: «Спартак» в отборе Лиги чемпионов 2021/2022: жеребьевка, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю