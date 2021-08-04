На 33-й минуте первого матча 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов «Спартак» — «Бенфика» арбитр Срджан Йованович поступил правильно, не назначив пенальти в ворота красно-белых.

В том моменте в штрафной площади хозяев поля их защитник Айртон допустил технический брак: он ударил ногой по мячу, а тот затем отлетел ему в левую руку. По правилам игры нет оснований для наказания игрока 11-метровым ударом.

Скриншот эфира «Матч ТВ».