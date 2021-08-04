УЕФА заменил бригаду арбитров матча «Спартак» — «Бенфика»
12:24
Судейский комитет УЕФА назначил новую бригаду арбитров на первую игру 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов «Спартак» — «Бенфика», которая пройдет сегодня, 4 августа, в Москве.
Первоначально планировалось, что в Россию приедут испанцы Карлос дель Серро Гранде, Хуан Карлос Юсте Хименес, Роберто Алонсо Фернандес и Хавьер Альберола Рохас. Вместо них матч будут судить сербы Срджан Йованович, Урош Стойкович, Милан Михайлович и Новак Симович.
Замена может быть вызвана разными причинами — в том числе травмой арбитра или положительным тестом на коронавирус.
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