Судейский комитет УЕФА назначил новую бригаду арбитров на первую игру 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов «Спартак» — «Бенфика», которая пройдет сегодня, 4 августа, в Москве.

Первоначально планировалось, что в Россию приедут испанцы Карлос дель Серро Гранде, Хуан Карлос Юсте Хименес, Роберто Алонсо Фернандес и Хавьер Альберола Рохас. Вместо них матч будут судить сербы Срджан Йованович, Урош Стойкович, Милан Михайлович и Новак Симович.

Замена может быть вызвана разными причинами — в том числе травмой арбитра или положительным тестом на коронавирус.