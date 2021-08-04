Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
Tokyo 2020
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов
Судейство

«Спартак» — «Бенфика»: судья пожалел игрока гостей

20:53
Скриншот эфира «Матч ТВ».
Скриншот эфира «Матч ТВ».
Теги:

На 37-й минуте первого матча 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов «Спартак» — «Бенфика» арбитр Срджан Йованович ошибся, не показав желтую карточку Лукасу Вериссиму за удар соперника рукой. Бразилец попал Александру Соболеву левой рукой в лицо.

Скриншот эфира "Матч ТВ".
Скриншот эфира «Матч ТВ».
Спартак — Бенфика

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Александр Бобров все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Таймазова и Башаев принесли извинения за нарушение кодекса дзюдоиста на Олимпиаде в Токио
Официально: украинская теннисистка заразилась допингом через секс. На Олимпиаде есть и другие пострадавшие
Синхронистки — одни за всех и гандболистки в полуфинале. Итоги 4 августа на Олимпиаде
Волейбол на Олимпиаде, женщины, результаты 1/4 финала: Россия — Бразилия и другие матчи
Почему разразился скандал с Тимановской?
vs
14
Офсайд
Материалы сюжета: «Спартак» в отборе Лиги чемпионов 2021/2022: жеребьевка, расписание и результаты матчей, новости и обзоры