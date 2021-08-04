«Спартак» — «Бенфика»: судья пожалел игрока гостей
20:53
На 37-й минуте первого матча 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов «Спартак» — «Бенфика» арбитр Срджан Йованович ошибся, не показав желтую карточку Лукасу Вериссиму за удар соперника рукой. Бразилец попал Александру Соболеву левой рукой в лицо.
Скриншот эфира «Матч ТВ».
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vs
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