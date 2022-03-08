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Прогнозы на спорт

8 марта, 19:45

«Реал» — ПСЖ: парижанам остается надеяться на Месси

Прогноз на матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Реал» — ПСЖ 9 марта 2022 года
Отдел футбола «СЭ»
Лионель Месси.
Фото Reuters
Футболисты «Реала».
Фото Reuters
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Французские звезды катастрофически мало забивают в гостях.

9 марта пройдут ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов и определятся еще два четвертьфиналиста турнира. «Реал» после поражения со счетом 0:1 в первой встрече примет ПСЖ. Повысить интерес к игре вы можете с приветственным бонусом от БЕТСИТИ — получите до 10 000 рублей прямо сейчас!

Лига чемпионов. 1/8 финала
09 мар, 23:00. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
ПСЖ

Когда и где смотреть трансляцию матча «Ливерпуль» — «Интер»

Встреча между «Реалом» и ПСЖ пройдет в среду, 9 марта, на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Начало игры — в 23.00 по московскому времени. Прямая трансляция — на matchtv.ru в 22.45.

Карим Бензема. «Реал» — «ПСЖ»: Бензема забьет больше Месси и Мбаппе?

«Реал» — ПСЖ: прогноз и ставка на матч 9 марта

Несмотря на скромные 1:0 в первой игре, ПСЖ владел значительным преимуществом, и, если бы не мастерство Тибо Куртуа, счет был бы гораздо крупнее. И если парижане создавали моменты, но забить не могли, то «Реал» испытывал большие сложности с креативом в принципе. Одна из главных причин — отсутствие из-за травмы Карима Бензема. К ответной встрече француз восстановился, более того — он поучаствовал в каждой из трех последних побед своей команды: против «Алавеса», «Райо Вальекано» и «Реал Сосьедад».

Футболисты «Реала». Фото Reuters
Футболисты «Реала».
Фото Reuters

Букмекерская компания БЕТСИТИ отдает небольшое предпочтение хозяевам поля. Победа «Реала» в основное время ответной встречи оценивается коэффициентом 2.48, ничья — 3.70, победа ПСЖ — 2.75.

Ключевая проблема ПСЖ — реализация. В атаке у парижан хватает звезд — одни имена Киллиана Мбаппе и Лионеля Месси чего стоят. При этом во встрече с «Нантом» в 25-м туре команда потерпела поражение (1:3) и при 16 ударах по воротам забила только один мяч.

Прогноз «СЭ»: индивидуальный тотал ПСЖ меньше 1,5 с неплохим коэффициентом 1.72.

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Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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