Тренер «Зальцбурга» Яйссле на год младше Нагельсманна. И уже не хуже

Сегодня австрийский клуб постарается остановить «Баварию» в Лиге чемпионов.

«Зальцбург» вничью (1:1) сыграл с «Баварией» в первом матче 1/8 финала. В преддверии ответной встречи рассказываем о главном тренере австрийцев.

33-летний Маттиас Яйссле многих удивил тем, что вывел скромный по европейским меркам «Зальцбург» в плей-офф Лиги чемпионов впервые в истории клуба. Но немецкому тренеру этого мало, в домашней игре с «Баварией» Юлиана Нагельсманна австрийцы бились с одной из лучших команд Европы на равных, если вовсе не были лучше.

Яйссле действует по схеме 4-3-1-2 с атакующими крайними защитниками и частыми сменами позиций. «Я хочу, чтобы мы играли в активный и смелый футбол, но при этом жду стабильности и развития отдельных игроков», — описывает свою игру немецкий специалист.

Яйссле довольно часто сравнивают с Нагельсманном. Оба очень молодые (тренер «Баварии» старше всего на год) и являются воспитанниками нынешнего главного тренера «МЮ» Ральфа Рангника. Конечно же, похожи и стили этих немцев. «Я не Юлиан Нагельсманн 2.0, я — Маттиас Яйссле. Дело не только в манере игры или в самом Юлиане, просто я вообще не люблю сравнения. Быть тренером — это нечто большее, чем просто тактика. Общение с игроками и персоналом, то, как ты к ним обращаешься, и тому подобное. Все люди разные», — прокомментировал наставник «Зальцбурга» сравнение с баварским визави.

Игровая карьера Яйссле складывалась довольно неплохо. В 2007 году в возрасте 18 лет уже упомянутый Рангник пригласил его из «Штуттгарта» в «Хоффенхайм». На счету защитника есть матч за молодежную сборную Германии, и он мог дорасти до главной команды, но помешали травмы. Разрыв крестообразной связки, ахиллова сухожилия и другие повреждения поставили крест на футболисте Маттиасе Яйссле. Всего в 26 лет он повесил бутсы на гвоздь.

Однако молодой немец не расстроился и сменил деятельность на тренерскую. Помог в этом деле все тот же Рангник. «Он привез меня из «Штуттгарта» в «Хоффенхайм», когда мне было 18. Рангник дал мне игровую практику и вселил уверенность в себе. Благодаря ему я смог начать тренерскую карьеру в «Лейпциге», за что очень благодарен», — хвалил Яйссле тренера «Манчестер Юнайтед».

Поработав с юношами в «Лейпциге», Яйссле стал помощником Александра Цорнигера в датском «Брондбю». Уже тогда 29-летний тренер удивлял старшего коллегу своими успехами. «Было заметно, как далеко он продвинулся. Для молодого тренера почти без опыта Маттиас допускал поразительно мало ошибок. Он думал в разных направлениях и был открыт для разных подходов», — восхищался Цорнигер.

Первая самостоятельная работа у Яйссле появилась совсем недавно. В январе 2021 года 32-летний специалист проследовал по натоптанной для воспитанников системы «Ред Булл» дорожке. Маттиас Яйссле возглавил дочерний клуб «Зальцбурга» — «Лиферинг». В 17 матчах с клубом второй австрийской бундеслиги тренер добился 11 побед при 3 ничьих и 3 поражениях, выведя «Лиферинг» на второе место.

Так как Джесси Марш летом 2021 года пошел на повышение в «Лейпциг», Яйссле ожидаемо получил главную австрийскую команду — «Зальцбург». Текущее первое место в местном чемпионате с громадным отрывом в 18 очков никого не удивляет — «Зальцбург» не отдает чемпионство в Австрии уже восемь лет. Зато в Лиге чемпионов такого успеха у команды не было, пока не появился Яйссле. Немецкий тренер привел «быков» ко второму месту в ровной группе с «Севильей», «Вольфсбургом» и «Лиллем».

Даже жеребьевка плей-офф не расстроила молодого специалиста. «Это награда за сильную первую половину сезона. Мы знаем, что сыграем с, возможно, самой сильной командой в мире и что мы совсем не фавориты. Тем не менее мы хотим быть смелыми и играть в наш футбол», — сказал Яйссле перед первой игрой.

И «Зальцбург» в самом деле играл в свой футбол. В первом тайме австрийцы были сильнее «Баварии» и даже прессинговали мюнхенцев в их штрафной площади. Только после перерыва команда Яйссле будто испугалась своего лидерства против лучшего клуба мира и немного отошла к своим воротам. Но даже несмотря на ничейный результат в домашней игре, списывать «Зальцбург» со счетов рано.

Прямо сейчас он не стремится в европейские топ-клубы, однако амбиции у этого тренера точно есть. «Однажды я хочу стать лучшим тренером. Я хочу развиваться как тренер и как человек», — говорит специалист. Время для этого есть — ему всего 33 года.