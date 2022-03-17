«Ювентус» растоптан! Это сделал бывший тренер «Спартака» Эмери

«Вильярреал» унизил итальянский суперклуб в Турине, победив 3:0.

«Ювентус» расставался с Массимилиано Аллегри в надежде стать лучше, однако смена курса дала обратный эффект. Это на бумаге казалось, что новый стиль и гений Криштиану Роналду принесут победу в Лиге чемпионов, до которой прежнему главному тренеру дважды не хватило всего одного шага. Только реальность оказалась иной — походы за заветным «ушастым» трофеем стали заканчиваться в первом же раунде плей-офф.

Если раньше обидчиками становились «Реал» с «Барселоной», то во времена Маурицио Сарри и Андреа Пирло в непроходимых соперников превратились «Лион» и «Порту». Так что сейчас, когда «Старая синьора» в сложной финансовой ситуации приступила к строительству новой команды, Аллегри сочетает функции специалиста по стратегическому планированию с ролью антикризисного менеджера.

В серии А, где все поначалу шло со скрипом, тренер выправил ситуацию и закрепился в первой четверке. Последняя осечка «Юве» в национальном чемпионате датируется 27 ноября, после чего туринцы прошли без поражений пятнадцать туров и еще трижды выиграли в Кубке страны. Так что Аллегри имел все основания говорить, что клуб должен ставить цель выиграть европейский турнир.

Было бы, кстати, странно, если бы Массимиллиано не делал таких заявлений даже с поправкой на нынешнюю кадровую ситуацию. А она очень непроста. Еще в январе до конца сезона выбыл Кьеза. Минимум на два месяца остался вне игры Маккенни, в первой встрече с «Вильярреалом» сломавший две плюсневых кости. Травмированы Закария, Бонуччи и Алекс Сандру...

Массимилиано Аллегри. Фото AFP

В запасе на этот матч значились всего шесть полевых игроков, причем Дибала и Кьеллини только вернулись в строй после месячной паузы. Соответственно, рисковать Аллегри не собирался. Главное — надежность у своих ворот и в центральной зоне. Плюс агрессивный прессинг, мешавший «Вильярреалу» развивать собственные атаки.

Отталкиваясь от этих принципов, снова сыгравший в три центральных защитника «Юве» до поры еще и неплохо варьировал темп. То брал короткие паузы, откатываясь за линию мяча, то за счет контроля и взрывных включений на флангах устраивал пожар в штрафной гостей.

Один раз трое туринцев помешали друг другу и не смогли пробить отлично действовавшего голкипера Рульи. Когда же Влахович здорово открылся под прострел Де Шильо, «подводников» спасла перекладина. Для целого тайма это не так много, но вполне достаточно для того, чтобы утверждать: «Юве» диктует свои условия и действует с позиции силы.

После перерыва принципиально ситуация вроде бы не менялась, но чем ближе становился финальный свисток, тем отчетливее становилась мысль о том, что игра перешла в режим тактических шахмат. Аллегри говорил, как важны будут замены, но как раз с ними Макс затянул. А Унаи Эмери бросил на поле не выступавшего со 2 февраля Жерара Морено именно тогда, когда нужно.

Унаи Эмери. Фото AFP

Говорить, что лучший снайпер «Вильярреала» всего лишь реализовал пенальти, а все остальное сделал Коклен, заставивший Ругани сфолить в штрафной, не совсем верно. Во-первых, не всякий в такой ситуации способен совладать с нервами. Во-вторых, нужно было еще перехитрить Щенсны. Поляк парировал три подряд 11-метровых в серии А, и тут тоже едва не вытянул мяч из угла.

Но чуть-чуть, как известно, не считается. И когда Аллегри вытащил со скамейки все свои резервы, включая Дибалу, было уже поздно. Гол Пау Торреса после углового, еще один пенальти — и «Старая синьора» в глубоком нокауте.

Этот «Ювентус» еще не готов к большим свершениями, а Эмери можно поздравить. Он наконец-то покончил с проклятием Лиги чемпионов и с «Вильярреалом» сделал то, чего ему не удалось даже со звездным «ПСЖ».