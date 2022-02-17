Нас снова ждет английский финал? У клубов АПЛ в Лиге чемпионов почти нет соперников

Английские клубы продолжают доминировать в главном еврокубке.

Вопросы только по «МЮ»

Во вторник молодой и задорный «Спортинг» — этот питомник талантов, относительно недавно делегировавший в «МЮ» Бруну Фернандеша и готовый за не меньшие деньги отправить в топ-клуб Педру Гонсалвеша — был безжалостно растоптан «Манчестер Сити» на глазах собственных болельщиков. Домашние 0:5 — это какая-то изощренная форма унижения.

Сутки спустя «Интер», вот уже полгода доказывающий, что жизнь без Антонио Конте и Ромелу Лукаку возможна, а Симоне Индзаги вышел на новый уровень, больше часа был не хуже «Ливерпуля». И даже лучше примерно половину второго тайма, но все закончилось так, как закончилось. «Нерадзурри» было даже жалко, но если ты на что-то претендуешь, то не должен пропускать такие простые голы.

В общем, никаких сюрпризов. Англия продолжает доминировать в главном еврокубке, и уже следующая неделя может укрепить данную тенденцию. Разве что по поводу «Манчестер Юнайтед» есть определенные сомнения. «Красные дьяволы» поскучнели еще с Уле Гуннаром Сульшером , а сейчас мучительно переучиваются под футбол Ральфа Рангника. Но нынешний «Атлетико» — даже более проблемная команда, чем «МЮ». Если побеждает — то по каким-то невероятным сценариям. То отыграет два мяча у «Валенсии», забив два решающих гола после 90-й минуты (3:2). То устроит безумные качели против «Хетафе», переломив игру в концовке после удаления в своем составе (4:3).

Только это лишь всплески на фоне системных проблем в обороне и серии провалов. С начала года «Атлетико» успел опозориться в Суперкубке, вылетел из Кубка Испании и покинул лигочемпионскую четверку. Дно было достигнуто как раз вчера — после домашнего проигрыша безнадежному аутсайдеру ла лиги «Леванте». Так что «МЮ» с прервавшим свою безголевую серию Криштиану Роналду и особой любовью португальца забивать в ворота «матрасников» может стать для мадридцев новым кошмаром.

Есть еще пара «Челси» — «Лилль». Та самая, что в декабре выпала по ходу первой — отмененной скандальной жеребьевки, и сохранилась, когда в УЕФА назначали «переигровку». Встречаться с «догами» даже после частичной распродажи чемпионского состава — сомнительно удовольствие, что прекрасно понимает знающий французский футбол изнутри Томас Тухель. В том числе и поэтому выход действующего победителя Лиги чемпионов в четвертьфинал видится одним из самых предсказуемых сценариев первого раунда плей-офф, по итогам которого число претендентов на «ушастый» кубок сократится вдвое, и с большой долей вероятности наполовину будет состоять из английских клубов.

А дальше нас, вполне возможно, ждет третий за четыре последних сезона британский финал. Самый большой телевизионный контракт, колоссальные финансовые возможности, невероятная в сравнении с другими чемпионатами концентрация звезд — причины доминирования английских клубов на поверхности, и угнаться за АПЛ на данном историческом этапе не может никто.

Париж или Мюнхен?

Времена испанского доминирования, когда «Реал» и «Барселона» в течение пяти лет подряд забирали Кубок чемпионов, позади. Ла лига остается увлекательной и яркой, однако с ее жестким потолком зарплат, на который наложились огромные пандемийные убытки, держать планку на максимальной высоте невозможно.

В «Барсе» полным ходом идет очередной этап перестройки на фоне тяжелейшего финансового кризиса, и сине-гранатовые сейчас в Лиге Европы. «Реал», начав омоложение состава чуть раньше, все еще зависим от ветеранов, до уровня которых представители новой волны — за редким исключением вроде заблиставшего в этом сезоне Винисиуса Жуниора — не дотягивают. Вдобавок спад в игре команды Карло Анчелотти пришелся как раз на начало решающей стадии еврокубков, что резко осложнило шансы даже на четвертьфинал.

Для Италии после победы «Интера» в 2010 году потолком были выходы в финал, только глупо сравнивать прежний «Ювентус» с нынешним, который находится на начальном этапе строительства новой команды. «Аякс»? Три года назад от решающего матча амстердамцев отделили считанные секунды, и сейчас Эрик тен Хаг построил новую яркую команду. Только все рекорды не потерявших ни одного очка голландцев и их бомбардира Себастьяна Аллера пришлись на не самую сильную группу.

Вот и получается, что соперничать с английскими клубами способны только игравшие в позапрошлом финале «Бавария» и «ПСЖ». Да и то с оговорками, потому что мюнхенцы в версии Юлиана Нагельсманна пока не дотягивают до чудо-команды Ханси Флика. К тому же чемпионы Германии в большей степени, чем англичане, уязвимы в кадровом плане. Год назад «Баварию» погубила травма Роберта Левандовски, а сейчас она осталась без Мануэля Нойера.

Что до «ПСЖ», то пока «проект Месси» выглядит едва ли не главным провалом года. Вырванный из привычной среды в «Барселоне», да еще и вопреки своей воле, Лео все реже являет миру свою футбольную магию. Даже на фоне непривычно пассивного «Реала» аргентинец ничем особенным не выделялся. Да, у Маурисио Почеттино есть вернувшийся после травмы Неймар и великолепный Кильян Мбаппе. Но французский бомбардир и в предыдущем розыгрыше приводил всех в восторг, разрывая «Барселону» и «Баварию», а потом был полуфинал с «Манчестер Сити», и даже с полностью здоровым вундеркиндом Парижу вряд ли что-то светило в ответной игре на «Этихад».

Так что пока в Лиге чемпионов есть Англия и все остальные. И это было бы почти аксиомой, если бы речь шла о математике, а не о футболе. К счастью, в этой игре нет постоянных величин, поэтому очень хочется ошибиться в текущих прогнозах. Лучшим турниром мирового футбола Лигу чемпионов делает разнообразие, и не суть важно, кто станет поставщиком сюрпризов этой весной. Главное, чтобы они были.