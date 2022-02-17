Клопп обхитрил и опередил Индзаги. «Ливерпуль» обыграл «Интер» в гостях

Победу красных в Милане (2:0) предопределили своевременные перестановки главного тренера англичан.

«Интер» и «Ливерпуль» можно считать пострадавшими от печально известной технической ошибки во время жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов. Миланцам изначально менее страшный «Аякс», а «Ливерпуль» мог встретиться с дебютантом плей-офф «Зальцбургом». Однако, как известно, из-за перепутанных шаров УЕФА пришлось пойти на беспрецедентный шаг. Так черно-синие и красные обрели друг друга. Кто-то из них вылетит, а ведь при другом раскладе в следующий раунд могли пройти оба.

Зато мы получили противостояние топ-клубов, да еще и яркое. Во вторник «ПСЖ» и «Реал» не порадовали зрелищем, на что во многом повлияла пассивная игра мадридцев. И есть опасения, что после отмены правила выездного гола мы будем чаще видеть подобное в исполнении гостей.

Но «Ливерпуль» был совсем не пассивен. В первые 20 минут матча команда Клоппа вообще владела мячом в полтора раза больше хозяев и создала несколько опасных моментов. Да и «Интер» смотрелся достойно, хотя на бумаге считался аутсайдером противостояния — Хакан Чалханоглу мог уже на 16-й минуте вывести итальянцев вперед, но попал в перекладину.

От черно-синих как раз ожидали смелого футбола. В среду «Интер» проводил первый матч плей-офф Лиги чемпионов за целых десять лет, и «Сан-Сиро» встретил знаменитый гимн оглушительным ревом. Тут уж все равно, кто в соперниках — «Ливерпуль» или «Аякс». «Интер» в любом случае был заряжен на победу.

В первом тайме «Ливерпуль» выглядел лучше, но моментов хватало и у хозяев. Тем удивительнее, что за 45 минут соперники не только не забили, но и ни разу не пробили в створ. Зато отлично работали прессинг-машины: обе команды активно, высоко и большими силами давили оппонентов, и защитникам приходилось невероятно трудно. Правда, грубых ошибок все избежали.

Но на голом прессинге далеко не убежишь. Клоппу, кстати, видимо, не понравилась работа Диогу Жоты в первом тайме, поэтому в перерыве вместо него вышел Роберту Фирмину. Однако в первые 15 минут форвардам «Ливерпуля» оказалось не до прессинга — «Интер» неожиданно смял гостей и даже забил, только гол Джеко справедливо отменили из-за офсайда. В первую четверть часа второго тайма черно-синие владели мячом 80 процентов времени — феноменальный показатель для игры против «Ливерпуля» даже на коротком отрезке.

Любопытно, что главный тренер «Интера» Симоне Индзаги перестановок долго не делал, а Клопп уже к 60-й минуте провел четыре замены. Но ключевую роль сыграла другая перестановка — немец сменил подающего угловые. До 75-й минуты с правого фланга их исполнял Александр-Арнолд, однако команда неожиданно переключилась на левшу Робертсона. Защитник подал мяч, закручивая его к воротам — и Фирмину открыл счет. Совпадение? Конечно. Но именно такие детали решают исходы матчей равных клубов.

? «Ливерпуль» за 8 минут прибил «Интер».



Фирмино выпрыгнул спиной к воротам миланцев и положил красоту. А потом Салах добил. Как они это делают? pic.twitter.com/2tGIydB1iF — Матч ТВ (@MatchTV) February 16, 2022

Индзаги опоздал с заменами. До самого финиша он сделал только одну — вместо подуставшего Мартинеса вышел Алексис Санчес. Клопп тоже всех менял по позициям, но вовремя — в этом и заключается класс тренера мирового уровня.

Нет сомнений, что с таким кусачим «Интером» Клопп был бы доволен и минимальной победой. Но сыграл и фактор Салаха — египтянин удвоил счет на 83-й минуте и практически приговорил «Интер».

2:0 — и в принципе можно считать путевкой в четвертьфинал. Слабо верится в то, что команда Индзаги сможет сотворить чудо в гостях.