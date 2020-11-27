«Локо» ехал в Мадрид за победой. Может, «Зениту» и «Краснодару» тоже так попробовать?

Пока в еврокубках достойнее всех выглядит команда иностранного тренера

«У нас есть качество. Мы будем показывать это в каждом матче»

Черная серия российских клубов в еврокубках продолжается: ни одной победы в 16 матчах на групповой стадии! Это, конечно, провал из провалов.

Здесь много можно размышлять по поводу объективных трудностей: короткая пауза между чемпионатами не дала заложить базу физической подготовки. Всего две недели на тренировки, тогда как в Европе полтора месяца — минимум. Плюс травмы, болезни, сумасшедший график матчей, который скверную физическую форму только ухудшает. Но даже при этом клубы-то все равно выглядят по-разному. И в этом интересно разобраться.

Скажем, у кого самый сложный квартет? Без сомнений, у «Локомотива», которому достались действующий победитель Лиги чемпионов и лучший клуб текущего чемпионата Испании — «Бавария» и «Атлетико». Столь грозных соперников нет ни у «Зенита», ни у «Краснодара», ни у ЦСКА. Но именно железнодорожники выступают успешнее всех. И не только по результатам, но и по качеству игры.

Ключевое различие, на мой взгляд, — подход Марко Николича в сравнении с Сергеем Семаком и Мурадом Мусаевым.

«У нас есть качество. Мы будем показывать это в каждом матче», — уверенно заявил сербский специалист перед стартом ЛЧ. От наших соотечественников мы такого не слышим. У них нет этой смелости в высказываниях, они вступают в ЛЧ с опаской, не хотят, чтобы им потом на каждом шагу припоминали бравые обещания.

Николич не боится. И это мощный сигнал футболистам, которым, уверен, приведенные слова и предназначаются. Тренер задает планку претензий для команды, отрезает ей пути для отступления, заряжает уверенностью в собственных силах.

Кто-то разве скажет, что «Локомотив» не показывает качественную игру в каждом матче? Да, порой от обороны, но это умелые действия с высоким уровнем компактности, концентрации и агрессии. Более высокий класс оппонента порой придавливает, однако чувства собственного достоинства железнодорожники при этом не теряют.

А вот «Зенит» и «Краснодар» смотрятся куда бледнее.

«Не могу говорить перед игрой, что ничья — хороший исход. Будешь думать так — проиграешь»

Второй пример более свежий — текущей недели.

Пока Семак и Мусаев акцентируют внимание на проблемах с составом, Николич накануне гостевой встречи в Мадриде дает другой посыл: «Не могу говорить перед игрой, что ничья — хороший исход. Будешь думать так — проиграешь. Хочу верить в победу».

Крайне амбициозно, но это и здорово. Тем более, в итоге Зе Луиш действительно мог принести три очка, рискни на последней добавленной минуте пробить по пустым воротам правой, а не убирая мяч под удобную левую. Тренер «Локо» при этом признался после матча, что у него смешанные чувства — хотелось все-таки выиграть.

Учитывая, что «Атлетико» в 2020 году дома не уступал вообще никому ни в чемпионате Испании, ни в Лиге чемпионов, это прекрасная вера в собственную команду.

«Локомотив» в равных составах пытался нащупать контригру против «Атлетико», «Краснодар» совсем недавно в большинстве (!) на трясущихся ногах пропускал два гола от гораздо более скромной «Севильи». И теперь у «Локо» в его сложной группе в три раза больше очков, чем у двух других российских команд в ЛЧ в их более легких.

Похоже, не нравится происходящее в «Краснодаре» и «Зените» и самим футболистам. Достаточно было послушать Шапи после игры в Севилье, чтобы понять — полузащитник взбешен, что команда была столь трусливой.

А Дзюба уже прямым текстом говорит: «Мне кажется, проблема наша — в менталитете. Пока не будем менталитетом никого не бояться, не начнем все время играть на победу, к сожалению, так и будем действовать с опаской».

От футболистов запрос на более смелую игру очевиден. Их самих утомляет постоянно быть в роли мальчиков для битья.

Тем более что осторожность не приводит ни к чему хорошему. Нет футбольной наглости — пропадает раскованность, теряется концентрация.

В результате «Краснодар» пропускает дома от «Севильи» уже на четвертой минуте: Газинский в центре поля делает вопиющую ошибку. А «Зенит» в Италии еще раньше — на третьей минуте: Иммобиле без помех бьет с 23 метров. Так какой смысл запираться у своей штрафной, если уже в дебюте самого опасного нападающего на входе в штрафную никто не встречает? Форвард имел кучу времени, чтобы тремя касаниями обработать мяч, а четвертым открыть счет.

Тренер под концепцию

Пример третий. В прошлом сезоне в РПЛ фурор произвел Кирилл Новиков, который принял «Динамо» на 15 месте, поднял его на 6-е, попутно обыграв всех лидеров, за исключением «Зенита». За год работы по набранным очкам молодой российский специалист к моменту отставки был на третьем месте в премьер-лиге — вслед за «Зенитом» и «Локомотивом». И молодежь успевал активно наигрывать — вчерашние дублеры Школик, Карапузов, Слепов, Данилин дебютировали в стартовом составе. То есть по меркам РПЛ отработал практически идеально.

Но пришел Сандро Шварц, и «Динамо» стало действовать заметно смелее, зрелищнее, агрессивнее в прессинге на чужой половине. А свое игровое время получили еще более юные футболисты — 17-летний Захарян и 18-летний Тюкавин.

Если разница заметна даже на фоне одного из лучших образцов отечественной тренерской школы, то, может, действительно нам не хватает свежих идей и современных подходов с Запада?

Понятно, что это не панацея. Тот же Роберто Манчини не даст соврать — провалиться может и маститый европейский тренер. Но дело, наверное, не столько в итальянце, сколько в том, в какую команду и под какую идею его приглашали. Похоже, это не просчитывалось, предполагали, что именитый специалист сам должен во всем разобраться. На деле это обернулось лишь конфликтами с лидерами коллектива и провальным пятым местом.

В этом плане интересный подход выбрало «Динамо», которое пригласило Желько Бувача спортивным директором, а уже тот под контролем руководителей проводил трансферную кампанию и искал тренера под выбранную концепцию. Шварц изначально понимал, куда и зачем идет, ему даже не потребовалось времени на раскачку.

Впрочем, немец только начал, посмотрим, что из этого выйдет в итоге.

«Если вылетать из группы, то вылетать красиво!»

ЦСКА во всей этой черной еврокубковой истории стоит особняком. С одной стороны армейцев не обвинишь в излишнем пиетете перед соперником. Что было бы странно, учитывая, что речь в Лиге Европы идет об оппонентах совсем другого уровня — австрийцах, хорватах да голландцах. В любом случае ЦСКА уверенно идет в атаку.

С другой стороны, это не сказывается лучшим образом на результатах. Как в прошлом году команда создавала уйму моментов, но ничего из этого не могла извлечь, так продолжается и теперь. В РПЛ с реализацией дела обстоят благополучно, а чуть выше уровень сопротивления, оппонент заставляет торопиться на ударных позициях — сразу проблемы. И всего одна победа в 10 последних матчах Лиги Европы. Да и та — когда шансы выйти из группы в прошлом году уже улетучились.

Но армейцам, наверное, стоит продолжать оттачивать остроту своих атак, упорно гнуть выбранную линию. А вот Семаку и Мусаеву пора всерьез задуматься — не играть ли понаглее, не изменить ли что-то в психологическом подходе к матчам, не поискать ли каких-то новых идей. Как говорил все тот же Дзюба: «Если вылетать из группы, то вылетать красиво!»