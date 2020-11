Железнодорожники выстояли в Мадриде в матче с «Атлетико» и продолжают рассчитывать на выход из группы.

25 ноября войдет в историю футбола как день, когда не стало Диего Марадоны. Возможно, величайшего футболиста в истории. Впрочем, споры на эту тему абсолютно бессмысленны. Но что, на мой взгляд, бесспорно, так это то, что аргентинец был последней футбольной рок-звездой. Как во время карьеры, так и после ее завершения. Многочисленные легенды гласят, что во времена выступлений за «Наполи» Марадона после воскресного матча исчезал на три дня, потом в четверг «чистился», затем пару дней тренировался, после чего выдавал очередной матч-концерт. И так неделю за неделей.

Но быть настоящей рок-звездой, вести соответствующий образ жизни, но при этом в весьма бодром состоянии дотянуть до старости способны только уникумы вроде Кита Ричардса. Как написала однажды The New York Times, легендарный гитарист The Rolling Stones «принадлежит к тому виду, что вместе с тараканами выживет после ядерной войны». Увы, Марадона к этому виду не относился...

25 ноября. Мадрид. «Атлетико» — «Локомотив» — 0:0. Минута молчания в память о Диего Марадоне, который скончался в среду. Фото Reuters

Минута молчания на пустом «Ванда Метрополитано» смотрелась жутковато. Провожать таких людей, как Марадона, нужно овацией многотысячной толпы. И таким футболом, чтобы на 90 минут забыть обо всем на свете.

К сожалению, у «Атлетико» и «Локомотива» это не получилось. Такие игры забываются на следующий день. Впрочем, болельщикам москвичей все равно — их команда не проиграла в Мадриде, и это главное.

Хотя в первом тайме железнодорожники вообще не нанесли ни одного удара по воротам. Не в створ, а вообще! Да и вообще до штрафной соперника дошли считанное число раз. И это как-то не особенно вязалось со словами главного тренера «Локо» Марко Николича о том, что команда приехала в Испанию за победой, о чем серб сказал на предматчевой пресс-конференции.

Долгое время все это очень напоминало прошлогоднюю встречу в Мадриде, которая, правда, состоялась в заключительном туре группового турнира. Тогда соотношение по владению мячом оказалось 68 на 32 процента в пользу «Атлетико», а по ударам — 23:3. А, главное, игра «Локомотива» была настолько безнадежна, что хотелось выключить телевизор. Тогда мадридцы забили уже на 17-й минуте, а на 54-й — еще раз, и сняли все вопросы.

На этот раз ощущение, что рано или поздно «Атлетико"все равно своего добьется, тоже никуда не исчезало. В какие-то моменты оно ослабевало и становилось почти незаметным, в какие-то снова усиливалось — чем ближе концовка, тем больше. Все же болезнь последних минут в еврокубках для российских клубов актуальна всегда. Но той безнадеги, что ощущалась год назад, сейчас не возникало — хотя, возможно, это все из-за того, что забить в итоге «Атлетико» так и не сумел. А на последних секундах мог и вовсе пропустить, успей Зе Луиш пробить по пустым воротам.

Наверное, кто-то скривится и скажет про «автобус», но уж лучше так, чем терпеть одно поражение за другим. Да и потом, можно подумать, что два последних года было сильно лучше. Нет.

Тогда точно так же «Локо» весь матч стоял в своей штрафной в том же туринском матче против «Ювентуса», с той лишь разницей, что в итоге отдал три очка, а тут выстоял.

Удивительно, но красно-зеленые, шансы которых сразу после жеребьевки всеми оценивались наиболее низко из всех российских участников ЛЧ — в диапазоне от «как всегда» до «не опозориться бы» — после 4-го тура единственные сохраняет шансы на выход из группы. И не в Лигу Европы, а в самый настоящий лигочемпионский плей-офф. Победа в следующем туре дома над «Зальцбургом» не только сохранит эти шансы до самого конца группового этапа, но и гарантирует «Локо» евровесну.

Вот уж точно тот случай, когда реальность превосходит ожидания, чем бы все в итоге ни завершилось.