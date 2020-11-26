Обозреватель «СЭ» Игорь Рабинер — о наших клубах в 4-м туре Лиги чемпионов.

В среду вечером очень сложно было сосредоточиться на футболе. Смерть Диего Марадоны как будто враз уменьшила всех действующих игроков в размерах, а игры — в значимости. И все же жизнь продолжается и футбол — тоже.

Порадуемся «автобусной» ничьей «Локо» так же, как сборной с Испанией на ЧМ-2018

Друзья, мы же в июне 2018 года радовались «автобусной» победе сборной России в 1/8 финала над Испанией в серии пенальти? Значит, порадуемся (хотя опять же без какого-либо эстетического чувства, что огорчает) 0:0 «Локомотива» в Мадриде с «Атлетико». Пусть 4-21 по ударам, 1-7 в створ, 1-16 (!) по угловым. То есть это даже не «автобус», а лондонский даблдекер какой-то. Точнее, черкизовский.

Но ведь моментов-то при всём при том у «Атлетико» почти не было. Значит, все было грамотно и правильно — по крайней мере, в последние 60 минут, когда «Локомотив» отодвинул игру из своей штрафной. А уж забить — это из серии «фантастика на втором этаже». Команда и в РПЛ в среднем по голу за матч забивает, а вы на «Ванда Метрополитано» хотите.

Это было похоже на матч «Боруссия» — «Зенит», и даже ливень в обоих случаях совпадал. Но питерцы не додержались, получили пенальти и второй гол в добавленное. «Локо» концентрации хватило, а когда всё-таки пропустили, повезло с офсайдом.

В Москве моментов у «Атлетико», кстати, было больше. Но и там, тоже при локомотивском «автобусе», была ничья, хотя пенальти, с которого «Локо» сравнял, оказался единственным ударом в створ.

Если исходить из тех посылов, которыми публично оперировал при назначении Марко Николича Василий Кикнадзе («Николич ставит атакующий футбол»), то увиденное сегодня и в прошлом матче с «Атлетико» — наглый обман. Если же из того, что говорил сам Николич Нобелю Арустамяну («нагуглите хотя бы одну мою цитату про атакующий футбол»), и элементарного игрового трезвомыслия — то Николич однозначно молодец.

Конечно, хочется видеть футбол. Какой тот же «Локо» показал с «Баварией» хотя бы. Или какой фрагментами — но очень уж небольшими — показывает «Краснодар». Тут-то были крайне редкие, фрагментарные проблески контригры. Де-факто ее не было, а в первые полчаса, когда со своей трети не могли выйти, — не было совсем.

Но разделить очки в двух матчах с «матрасниками» — это при нынешнем положении дел в российском клубном футболе в любом случае заслуживает уважения. Поглядите на «Зенит» — и поймёте, почему.

А в РПЛ «Локомотив» — восьмой, и там он еле ползает. Феномен, заслуживающий анализа. В ЛЧ сегодня Чорлука был королем, а дома с Тулой удалился в первом тайме. Два разных турнира — две разные команды.

И при всём уважении побед у «Локо» в Лиге пока все равно нет. Да, очков красно-зеленые набрали больше, чем «Зенит» и «Краснодар», вместе взятые. Но в конечном счёте все решит домашний матч с «Зальцбургом».

При победе можно даже и на выход в плей-офф ЛЧ замахнуться — если «Бавария» сейчас прибьёт второй раз «Атлетико», а потом испанцы на нервах не смогут обыграть в гостях «Зальцбург».

Ничья — почти гарантированная Лига Европы, что по нашим сегодняшним меркам уже хорошо. Однако при поражении от австрияков — откат на последнее место. 1 декабря «Локо» ждёт матч всего первого отрезка сезона.

И интересно, как Николич на этот раз построит игру тактически. Неужели опять от глухой обороны? А если решит атаковать — окажется ли к этому готова его команда, привыкшая в еврокубке играть совершенно по-другому?

Все больше шансов, что за всю Лигу чемпионов три российских клуба не выиграют ни матча

Пока же наши клубы продолжили традицию брать на троих за тур Лиги чемпионов не меньше одного очка. Накануне казалось, что и это россиянам теперь не светит, потому что представить, что «Локо» отберет очки в гостях у «Атлетико», было сложнее, и чем домашнюю ничью «Краснодара» с «Севильей», и чем вцепившийся в «Лацио» «Зенит» — дома-то питерцы и на победу могли рассчитывать.

Но, уважая в плане результата достижение «Локомотива» в двух последних турах, за весь наш клубный футбол как-то не ликуется.

Два очередных поражения наших клубов в Лиге чемпионов даже эмоций никаких не вызвали. Хотя краснодарское по идее должно было — играли «быки» изрядную часть второго тайма неплохо. И Кабелла с Вандерсоном показали, что значило для команды их отсутствие в трёх первых матчах.

Но, для начала, первый тайм там был в исполнении хозяев безобразен. Далее — приличной ложкой дегтя стала прилюдная стычка Кайо и Газинского. Точно заметил Юрий Никифоров: хорошо, хоть не дошло до реальной драки а-ля Бэтти против Ле Со в матче Лиги чемпионов-95/96 «Спартак» — «Блэкберн». Я смотрел ту игру из ложи прессы, и все трибуны обомлели — это что еще за диво такое? Запомнили и все игроки, которые находились на поле (не случайно у Никифорова возникла именно такая аналогия), и все болельщики. Такие стычки нормальны на тренировках, без посторонних глаз, но в матче Лиги чемпионов это все-таки перебор. Не уверен, что по этому можно делать вывод, что Мурад Мусаев не контролирует ситуацию в команде, но задуматься о происходящем в ней молодому тренеру «быков» следовало бы.

И, наконец, скажите честно — разве удивил вас победный гол «Севильи» на последней добавленной минуте? Почему-то клубы из топ-лиг проделывают такие фокусы с нами регулярно. Почему? Потому что для них норма — предельная концентрация и максимальная интенсивность до последней секунды. Какие лиги, такая и развязка.

И входить в игру мы умеем так, что синхронно пропускаем в первой пятиминутке двух матчей. Да, конечно, и у Ракитича, и у Иммобиле залетело славно, попали так попали. Но попали-то — потому что удар поставлен! А не как у... Хоть всех перечисляй. Или почти.

У новичка Лиги чемпионов «Краснодара» хоть сюжет до последнего был закручен. У «Зенита» все стало понятно уже после пенальти, который Барриос, вроде один из самых классных и стабильных игроков команды, организовал на ровном месте. При 3:1 больше не возникало никаких поводов думать, что что-то изменится.

А ведь это команда из первой корзины, чемпион страны, которому по идее полагается хотя бы претендовать на выход из группы. В итоге же — уже после четвёртого тура мимо плей-офф, и теоретические шансы — только на Лигу Европы. Причём в случае ничьей в Брюгге в следующем туре — все, до свидания.

«Зенит» в этой Лиге — совсем уж позорное зрелище. Питерские болельщики сейчас обязательно захотят ткнуть меня «Спартаком» и 1-18 в 2002-м, и я соглашусь — да, «Зенит» чуть лучше. Вам оттого легче?

Кстати, в том же 2002-м «Локомотив» вышел из группы ЛЧ, а во втором групповом турнире сыграл вничью на «Бернабеу» 2:2 с Зиданом и Ко. И годом позже вышел. А еще двумя годами ранее — «Спартак», когда потом еще и «Арсенал» 4:1 прибил. Не тульский.

А сейчас — уже пять лет без выхода из группы Лиги чемпионов, а прямо сейчас — пять очков и ноль побед на три команды в 12 матчах. Даже ЦСКА в Лиге Европы пока выиграть не может. Надеюсь, хоть сегодня красно-синих прорвет. Дальше-то отступать совсем некуда.

Если после второго тура я немного глумился, задаваясь в своем Телеграм-канале «РабиНерв» вопросом, слабо ли нашим клубам не выиграть вообще ни одного матча в Лиге чемпионов, то теперь уверен — не слабо. Можем, конечно, что-то зацепить, а можем и нет. Запросто.

В еврокубках мы беспомощны, легионера в топ-чемпионатах у нас всего три, из которых после травмы Головина — ноль твёрдых игроков стартовых составов.

А виноват во всем, конечно же, Черчесов.