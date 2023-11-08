«Сити» и «Лейпциг» — первые участники плей-офф, «группа смерти» — самая запутанная. Что уже решилось в Лиге чемпионов

Расклады после первого игрового дня чет вертого тур а.

Группа Е

«Селтик» получил шесть безответных мячей в Мадриде, но еще не лишился шансов на выход в плей-офф. Шотландцам нужно не только набрать 6 очков, но и дождаться помощи в виде двух побед «Атлетико». Конечно, вероятность минимальна. А вот три их соперника могут оказаться на любой из трех первых позиций. Причем занимающий сейчас третье место «Фейеноорд» к последнему туру имеет неплохие шансы подойти к последнему туру первым. Нужно лишь обыграть дома «Атлетико» и дождаться набранных шотландцами очков в Риме.

«Лацио» — «Фейеноорд» — 1:0 (Иммобиле, 45+1).

«Атлетико» — «Селтик» — 6:0 (Гризманн, 1, 60. Мората, 45+2, 76. Лино, 66. Сауль, 85). Удаление: Маеда («Селтик»), 23.

Группа F

Этот квартет предсказуемо оказался самым запутанным. При большинстве вариантов ситуация вряд ли прояснится и через три недели. И только победы «ПСЖ» и «Боруссии» оставят в группе две интриги: кто из пары выигравших выйдет с первого места и для кого из дуэта «Милан» — «Ньюкасл» евросезон завершится в декабре.

«Боруссия» Д — «Ньюкасл» — 2:0 (Фюллькруг, 26. Брандт, 79).

«Милан» — «ПСЖ» — 2:1 (Рафаэл Леау, 12. Жиру, 50 — Шкриньяр, 9).

Группа G

Группа G в раскладах уже не нуждается. Ключевым станет следующий тур. «Лейпциг» постарается сохранить надежды на выход с первого места (для этого нужна победа в Англии), а «Янг Бойз» и «Црвена Звезда» попробуют решить судьбу путевки в Лигу Европы. Ничья в Берне оставит швейцарцев фаворитами в борьбе за третье место, но не лишит сербов еврокубковых амбиций.

«Манчестер Сити» — «Янг Бойз» — 3:0 (Холанн, 23, с пенальти, 51. Фоден, 45+1). Удаление: Лаупер («Янг Бойз»), 53.

«Црвена Звезда» — «Лейпциг» — 1:2 (Хенрикс, 81, в свои ворота — Чави Симонс, 8. Опенда,77).

Группа H

Уступив в Гамбурге, «Барселона» обострила ситуацию в группе H. Шансы «Антверпена» на Лигу Европы представляются чисто теоретическими, а вот «Шахтер» вполне может зацепиться за топ-2. При двух победах украинцы пробьются в плей-офф в случае потери «Порту» очков в Барселоне, при победе и ничьей придется ждать двух неудач от испанского или португальского клубов.

«Шахтер» — «Барселона» — 1:0 (Сикан, 40).

«Порту» — «Антверпен» — 2:0 (Эванилсон, 32, с пенальти. Пепе, 90+1). Удаление: Эккеленкамп («Антверпен»), 50.