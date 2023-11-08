Дубль Холанна вывел «Ман Сити» в плей-офф, фиаско «Барселоны» и великий рекорд Пепе

Обзор состоявшихся во вторник матчей 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов.

Протест и триумф Дортмунда

Группа F

Ошибались те, кто утверждал, что «Боруссия» не сумеет за несколько дней прийти в себя после унижения в немецкой классике. Проколовшись с «Баварией» в игре на встречных курсах, против «Ньюкасла» дортмундцы сыграли очень дисциплинированно. Вроде бы отдали «сорокам» мяч, а потом укололи быстрой контратакой, по ходу которой Забитцер эффектно подыграл себе пяткой, а потом выложил мяч Фюллькругу.

Обескровленным травмами гостям было сложно на это ответить. Хотя шанс отыграться у «Ньюкасла» был, но, замыкая подачу Ливраменто, Жоэлинтон с нескольких метров не попал в створ. «Шмели» на этом фоне оказались эффективнее, и при выходе «2 в 1» Брандт все решил сам. В режиме лайв «Боруссия» даже вышла на первое место и гарантировала себе перевес над второй раз поверженным соперником по личным встречам.

Отличились во вторник и фанаты хозяев. Как типичные немцы, они являются хранителями традиций и не любят нуворишей даже в бундеслиге. Здесь же устроили акцию против ближневосточных миллионов в европейском футболе. Около ворот гостей приземлились брошенные с трибун десятки муляжей золотых слитков, имитаций купюр и мешков для переноски денег, а на секторе появился баннер с надписью: «Вас не волнует спорт. Все, что вас интересует — это деньги».

И В Н П М О 1. Боруссия Д 4 2 1 1 3-2 7 2. ПСЖ 4 2 0 2 7-6 6 3. Милан 4 1 2 1 2-4 5 4. Ньюкасл 4 1 1 2 4-4 4

28 ноября. «ПСЖ» — «Ньюкасл», «Милан» — «Боруссия» Д.

Примета для Хави?

Группа H

Первый матч дня в этой группе складывался сенсационно — уже к перерыву имевшая стопроцентный результат «Барселона» проигрывала «Шахтеру». Сине-гранатовых огорчил трижды отличившийся в групповом турнире Сикан, и не скажешь, что это было несправедливо. Каталонцы в первом тайме ни разу не попали в створ, а их показатель контактов с мячом в штрафной (5) оказался худшим за все время работы Хави. Это явно был не день «Барсы», так и не создавшей за 90 минут ни одного стопроцентного момента.

Соответственно, прогнозировавшийся досрочный выход из группы, для которого было достаточно ничьей, откладывается после поражения от команды, которая в Лиге чемпионов не побеждала на своем поле с 2021 года. Между тем у Хави в пассиве уже пять поражений в матчах группового турнира, что является повторением худшего результата для тренеров «Барселоны». Но есть и положительный сигнал: прошлый раз сине-гранатовые проиграли «горнякам» в сезоне-2008/09, после чего с Хави в составе выиграли «ушастый» кубок.

На этом лимит сенсаций был исчерпан, и «Порту» ожидаемо забрал три очка у не готового к турнирам такого уровня «Антверпена». Бельгийцы вновь пострадали от Эванилсона, который в прошлом матче сделал хет-трик за тайм, а во вторник реализовал пенальти с подачи Пепе. Ветеран отдал мяч бразильцу, который в тот момент возглавил топ лучших снайперов группового турнира. Что интересно, 11-метровые — не конек Эванилсона, который до сегодняшнего дня забивал за «драконов» только с игры (41 мяч), а единственный подход к «точке» смазал еще в позапрошлом сезоне.

Ну а Пепе за его благородство воздалось в компенсированное время, когда он отправил мяч в сетку головой и снова вошел в историю. Теперь — в 40 лет и 254 дня — португалец стал автором самого возрастного гола главного еврокубка. Прежнее достижение (38 лет и 59 дней) принадлежало Франческо Тотти, который поразил ворота ЦСКА.

И В Н П М О 1. Барселона 4 3 0 1 8-2 9 2. Порту 4 3 0 1 9-3 9 3. Шахтер 4 2 0 2 6-7 6 4. Антверпен 4 0 0 4 3-14 0

28 ноября. «Шахтер» — «Антверпен», «Барселона» — «Порту».

Обещание Дрогба и футболка сопернику

Группа G

Опасения за состояние здоровья Холанна оказались напрасными. На выходных Хосеп Гвардиола перестраховался, заменив норвежца в перерыве, но во вторник тот вышел на поле и продолжил штамповать лигочемпионские голы. Сначала забил с пенальти. Потом — из-за штрафной попал в верхний угол. На данный момент Эрлинг — единственный из пятидесяти лучших снайперов ЛЧ, чья средняя результативность выше гола за игру. Это 39 точных ударов в 35 матчах!

Забавной получилась история празднования первого взятия ворот. На церемонии вручения «Золотого мяча», где Холанн получил из рук Гари Линекера приз лучшему бомбардиру сезона имени Герда Мюллера, еще один знаменитый форвард прошлого — Дидье Дрогба — задал лауреату вопрос: как он отпразднует свой следующий гол? Речь шла о выборе стиля Дрогба или Линекера. Эрлинг ответил, что ответ они узнают на поле и обещание сдержал, скопировав номер африканца с расставленными в стороны руками. Кроме того, Холанн осчастливил защитника «Янг Бойз» Камара, который после свистка на перерыв попросил у героя вечера футболку.

Вместе с «Манчестер Сити» пропуск в плей-офф оформил «Лейпциг», у которого тоже солировал привычный герой сезона в лице Чави Симонса. Голландец показал класс, дотащив мяч до штрафной и закрутив его в угол. Такую бы реализацию Опенда! Но тот в концовке первого тайма испортил чистый выход один на один, после чего только реакция вратаря спасла «быков» после ответного выпада Букари. Впрочем, уже во втором тайме Опенда исправился, забив после того, как Шлагер за счет дриблинга блестяще вышел из-под прессинга. И случилось это как нельзя кстати, ведь вскоре «Црвена Звезда» все же отыграла один мяч, а в концовке победу «быков» отстоял сейв Бласвиха.

И В Н П М О 1. Манчестер Сити 4 4 0 0 12-3 12 2. Лейпциг 4 3 0 1 9-6 9 3. Янг Бойз 4 0 1 3 4-9 1 4. Црвена Звезда 4 0 1 3 5-12 1

28 ноября. «Манчестер Сити» — «Лейпциг», «Янг Бойз» — «Црвена Звезда».

Рекорд «Атлетико»

Группа Е

Игра на «Метрополитано» превратилась в бенефис Гризманна, тогда как «Селтик» утратил конкурентоспособность в середине первого тайма — после удаления Маэды, который шипами попал в ногу Эрмосо. К этому моменту «Атлетико» уже открыл счет, причем лидер красно-белых впервые отличился в трех подряд матчах ЛЧ. Далее была роскошная диагональ Гризманна, после которой Хименесу оставалось головой сбросить мяч расстрелявшему ворота Морате.

А на 65-й минуте Диего Симеоне посчитал, что Антуану пора отдыхать. Да еще и получить персональную овацию, мощь которой усилил эмоции трибун по случаю второго гола — забитого Гризманном шикарным ударом через себя. Впрочем, у «Атлетико» в этот вечер были прекрасны и джокеры. Самуэл Лино и сам классно закрутил мяч в дальний угол, и выполнил техничную скидку грудью на Морату, который с пятью мячами обошел Эванилсона в гонке лучших снайперов турнира.

Наконец, чуть неточный удар Лино трансформировался в голевую передачу на Сауля. Этот эпизод, кстати, вошел в историю, ведь со счетом 6:0 в главном еврокубке «Атлетико» еще не выигрывал. Максимум — забил пять безответных мячей «Мальме» в 2014 году.

«Лацио» взял у «Фейеноорда» реванш за счет исторического гола. Для Чиро Иммобиле он стал 200-м в составе «орлов». А еще одним героем оказался Проведель. В этом турнире голкипер уже запомнился спасительным для римлян голом, а сейчас в компенсированное время он отменно справился со своей непосредственной работой и остановил удар с нескольких метров.

И В Н П М О 1. Атлетико 4 2 2 0 12-5 8 2. Лацио 4 2 1 1 5-5 7 3. Фейеноорд 4 2 0 2 7-5 6 4. Селтик 4 0 1 3 3-12 1

28 ноября. «Лацио» — «Селтик», «Фейеноорд» — «Атлетико».

Статистика дня

6 матчей не забивает нападающий «Барселоны» Левандовски. Это худшая серия поляка после сезона-2010/11, когда у него случилась засуха из десяти игр в составе «Боруссии».

7 матчей не проигрывает на своем поле в Лиге чемпионов «Боруссия», пропустившая на этом отрезке всего один гол.

12-й командой, забившей в ЛЧ 250 мячей, стал «Манчестер Сити». «Горожане» достигли этой отметки за рекордные 119 матчей.

37 лет и 38 дней — возраст форварда «Милана» Жиру, который забил самый «пожилой» французский гол в Лиге чемпионов. Предыдущему рекордсмену Лорану Блану было на два месяца меньше.

48 игр группового турнира не уходит с поля без забитых мячей «ПСЖ». Это рекордная серия в XXI веке.

200 мячей забили в главном еврокубке представители Норвегии. 39 из сорока последних голов на счету Холанна.