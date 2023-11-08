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8 ноября, 23:00

Захарян и «Реал Сосьедад» в шаге от плей-офф Лиги чемпионов!

«Реал Сосьедад» дома обыграл «Бенфику» в Лиге чемпионов
Гоша Чернов
Корреспондент
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Радость футболистов «Реал Сосьедад» после победы над «Бенфикой» (3:1).
Фото Reuters
Российский полузащитник вновь получил только четверть часа на поле, зато его команда сделала гигантский шаг в 1/8 финала.
Лига чемпионов. Группа D
08 нояб, 20:45. Reale Arena (Сан-Себастьян)
Реал Сосьедад
3:1
Бенфика

Две недели назад произошло радостное событие для российских болельщиков: Арсен Захарян дебютировал в Лиге чемпионов, выйдя на замену во встрече с «Бенфикой». Будем честны: хавбек сборной России в той встрече ключевой роли не сыграл, но подвигов от него и не ждали. «Реал Сосьедад» тогда бросил все силы на сохранение победного счета, чего и добился.

Впрочем, футбол — командный вид спорта. Поэтому и нам важно, чтобы испанская команда продвинулась как можно дальше. Ведь чем больше матчей у «Сосьедада», тем выше шансы у Захаряна появиться на поле. К тому же будет очень приятно осознавать, что в плей-офф главного еврокубка есть представитель РФ.

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А гарантировать себе место в 1/8 финала Лиги чемпионов «Реал Сосьедад» мог уже в среду. Для этого, правда, баскам требовался нужный результат не только в своем матче, но и в другом, где «Интер» встречался с «Зальцбургом». Эта игра началась позже, чем в Сан-Себастьяне, но «Реал Сосьедад» свой ход сделал и де-факто гарантировал победу еще в первом тайме.

На прошлой неделе Захарян провел почти целый матч в кубковой встрече с заштатным «Буньолем», но со скамейки наблюдал за противостоянием с «Барселоной». Конечно, у нас теплилась надежда на то, что Арсен выйдет в стартовом составе сейчас, но тренер Иманол Альгуасиль пока не доверяет экс-полузащитнику «Динамо» в статусных встречах. Как и две недели назад в Лиссабоне, на левом фланге атаки «Сосьедада» появился Андер Барренетчеа — именно его можно считать основным конкурентом Захаряна на данный момент.

Цель ясна, но как ее выполнить? Ни один тренер не станет ломать играющий состав ради отдельного футболиста. А сейчас именно такой случай: игроки «Реал Сосьедад» находятся в фантастической форме, что в очередной раз доказали в этот вечер.

Шла 21-я минута матча, а хозяева уже забили пять мячей. Только вдумайтесь — пять голов за половину тайма! Да, только три из них засчитали, но и это много. «Бенфика» попала даже не под каток — ее методично переламывали, и сопротивление оказалось бесполезным. Открыл счет Мерино, удвоил его Ойярсабаль, а уже на 15-й минуте болельщики отпраздновали очередной гол, но ВАР разглядел игру рукой у все того же Мерино. Впрочем, испанцы на этом не остановились: следом из-за справедливого офсайда отменили еще один мяч Ойярсабаля, а чуть позже счет наконец-то стал крупным — тот самый Барренетчеа к результативной передаче в предыдущей встрече с «Бенфикой» прибавил гол.

Но и этим «Сосьедад» не насытился. На исходе часа хозяева еще и получили право на 11-метровый, но подошедший к мячу Браис Менди не смог забить в четвертом матче Лиги чемпионов подряд — угодил в штангу.

«Сосьедад» выглядел великолепно. И, глядя на это, сами собой рождались два вопроса. Первый — как хоть кого-то из этой бешеной атаки выдавить Захаряну? Второй — что происходит с «Бенфикой»? До среды лиссабонцы оставались единственной командой Лиги чемпионов, не забившей ни одного мяча. А ведь это не какой-то дебютант, а четвертьфиналист прошлого сезона, один из самых титулованных клубов Европы. Очков, кстати, у команды Рогера Шмидта тоже не было.

Чтобы исправить ситуацию, гости еще на прошлой неделе переключились с привычной схемы 4-2-3-1 на 3-4-3 и в ней же начали матч в Сан-Себастьяне. Но это не помогло, хотя Шмидт даже после столь катастрофичного дебюта не стал менять расстановку, но убрал с поля не попавшего в игру Флорентину.

К перерыву на поле стало спокойнее. «Сосьедад» и так был удовлетворен счетом на табло, а «Бенфика» просто испытывала колоссальные трудности впереди. Но в начале второго тайма чудо все-таки свершилось: Рафа Силва отквитал один мяч, а заодно закрыл ноль в графе «Голы» у лиссабонцев.

Однако этот эпизод оказался лишь вспышкой без последствий. А вот другая на старте заключительной 45-минутки оказалась куда более заметной: болельщики «Бенфики», провожающие Лигу чемпионов, бросили фаер прямо в фанатов «Сосьедада», причем дважды. На какое-то время игру даже пришлось поставить на паузу, и гости вроде бы затихли.

А на 78-й минуте стадион взорвался аплодисментами и запел — так провожали на замену Барренетчеа, который действительно провел выдающийся матч. И вместо него на поле появился Захарян — для Арсена это дебют на «Реаль Арене» в Лиге чемпионов.

12-й номер «Сосьедада» занял уже привычное место на левом крыле атаки, но почти все отведенное время проводил без мяча. На прямых ногах не стоял — пытался прессинговать, много двигался, хотя моментов не получил. Однако на исходе встречи Захаряну доверили право исполнить пару угловых, а это уже что-то.

Как и в предыдущей встрече с «Бенфикой», сейчас «Сосьедад» был нацелен прежде всего на удержание счета, и в таком футболе Арсену нелегко себя проявить. Но главное — командный успех: баскская команда набирает 10 очков из 12 возможных и уже может думать над соперником по первому раунду плей-офф.

Арсен Захарян
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Бенфика
ФК Реал Сосьедад
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