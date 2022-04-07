Бензема невероятен, но он лишь повторил достижение Роналду. Теперь французу нужно выиграть Лигу чемпионов без португальской звезды

Скандал с Кашшаи

Кариму Бензема 34 года, а он все не перестает удивлять. Сначала за 17 минут тремя точными ударами отправил в нокаут «ПСЖ». Теперь выдал шоу на «Стэмфорд Бридж», оформив второй подряд хет-трик в Лиге чемпионов и фактически гарантировав «Реалу» выход в полуфинал. К игре француза можно применить все из возможных восторженных эпитетов, но даже на таком эмоциональном фоне нужно оставаться объективным. Бензема — футбольный гений, но не уникум, и Лига чемпионов помнит похожие истории.

К одной из них, кстати, он имеет непосредственное отношение, и речь о по-настоящему великой европейской кампании Криштиану Роналду в сезоне-2016/17. Начал ее португалец в разминочном ритме, в первом раунде плей-офф против «Наполи» (3:1, 3:1) ограничившись одной результативной передачей. Большой мастер копил силы для больших игр и взялся за дело в четвертьфинале.

Для «Баварии», которой в ту пору руководил Карло Анчелотти, Криш стал настоящим кошмаром. Его дубль обеспечил успех в Мюнхене (2:1), а потом случился бенефис на «Сантьяго Бернабеу» (4:2). Хотя там еще имел место почти затмивший все судейский скандал, и бригада арбитров во главе с будущим боссом российских судей Виктором Кашшаи сделала все возможное, чтобы ускорить процесс введения системы ВАР.

Неоднозначное удаление Артуро Видаля, неудаление Казимиру, офсайды в двух голевых атаках «Реала» — для матча такого уровня количество скандальных или как минимум неоднозначных моментов оказалось запредельным. И даже у победившего Зинедина Зидана нашлись претензии к арбитрам, чьи решения, по мнению французского тренера, привели к необходимости играть овертайм.

Только в истории все равно остался Роналду, который два ключевых гола забил в дополнительные полчаса, да еще и оформив так называемый идеальный тех-трик, когда мяч оказывался в сетке после ударов головой и обеими ногами. Третий гол еще и вошел в историю как 100-й мяч португальца в Лиге чемпионов.

Король дерби

Если для кого-то первый из двух хет-триков Криша получился с душком, то уже в первом полуфинале даже самые придирчивые критики умолкли. «Реал» просто размазал «Атлетико» по газону «Сантьяго Бернабеу» (3:0), а король мадридских дерби положил начало унижению принципиального соперника уже на 10-й минуте. Хваленая оборона Диего Симеоне трещала по швам и просто не знала, что делать с Роналду. Если Бензема в этот вечер промахивался с нескольких метров, то у его партнера по нападению получилось все.

Перевисеть в воздухе защитника и неотразимо пробить головой? Пожалуйста. С линии штрафной выстрелить с полулета в верхний угол? Не проблема. А уж закатить мяч в сетку с нескольких метров после прорыва Даниэля Карвахаля можно было даже с закрытыми глазами. Настоящий бенефис, да еще с целой россыпью рекордов.

Именно 2 мая 2017 года Роналду стал лучшим снайпером за всю историю дерби. Кроме того, он первым в истории Лиги чемпионов преодолел отметку в 50 голов в плей-офф, а также превзошел легенду «Реала» Альфредо Ди Стефано по количеству мячей, забитых в полуфиналах главного еврокубка (13 против 11). А еще красноречиво смотрелся баланс лигочемпионской результативности, согласно которому в виртуальном противостоянии Криша со всеми игроками «Атлетико» счет был 103-100 в пользу португальца.

«Самое замечательное в Криштиану Роналду то, что он всегда в нужном месте в решающие моменты. Он вновь забил три гола, он уникальный игрок и заслуживает всех похвал. Он настоящий профессионал и всегда хочет побеждать», — прокомментировал игру своей звезды Зидан, добавив, что португалец — прирожденный бомбардир и лучший футболист, которого он тренировал.

А сам Роналду, заметив, что великолепна была вся команда, заявил: «Сегодняшние три мяча обеспечили нам преимущество, однако борьба еще не закончена, а шутить с футболом опасно».

Криш, как по-настоящему большой спортсмен, понимал: главное дело еще не сделано. Впереди был не только ответный матч, но и финал с «Ювентусом», где сделавший решающий шаг к своему пятому «Золотому мячу» Роналду отметился дублем. Так что у Бензема, который вторым после бывшего одноклубника сделал два подряд хет-трика в плей-офф, есть к чему стремиться. И если «Реал» возьмет «ушастый» кубок — это будет триумф французского гения.