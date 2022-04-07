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Сегодня, 13:00

Не дать Бензема «Золотой мяч» — преступление. Но спонсор этого величия — Анчелотти

Победитель ЛЧ в составе «МЮ» Фердинанд считает, что Бензема заслужил «Золотой мяч»
Дмитрий Гирин
Заместитель шефа отдела футбола
Читать «СЭ» в
Карим Бензема.
Фото AFP
Карим Бензема (слева) и Карло Анчелотти.
Фото AFP
Винисиус Жуниор обнимает Карима Бензема.
Фото AFP
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Итальянец снова делает «Реал» великим.

«Золотой мяч», кажется, уже никуда не денется от Карима Бензема. Особенно после того, как организаторы премии недавно изменили правила, и теперь она вручается по итогам сезона, а не календарного года. Сделать хет-трик в двух подряд матчах плей-офф Лиги чемпионов, да еще против топ-соперников — это величие. Впрочем, восхищение и респекты Бензема получает от нас на регулярной основе — можно почитать тут и вот тут. Француз, конечно, заслужил, но, есть ощущение, повод для еще одного хвалебного материала он точно даст.

Лига чемпионов. 1/4 финала
06 апр, 22:00. Stamford Bridge (Лондон)
Челси
1:3
Реал
Голы
Бензема, 21 (0:1), Бензема, 24 (0:2), Хаверц, 40 (1:2), Бензема, 46 (1:3)
Челси
Менди Рюдигер Кристенсен (Ковачич, 46) Тиагу Силва Джеймс Аспиликуэта Жоржиньо (Лофтус-Чик, 64) Канте (Зиеш, 46) Маунт Хаверц Пулишич (Лукаку, 64)
Реал
Куртуа Карвахаль Эдер Милитау (Начо, 64) Алаба Менди Кроос (Камавинга, 74) Модрич Каземиру Вальверде (Себальос, 86) Бензема (Бэйл, 86) Винисиус Жуниор
Предупреждения
Рюдигер 19’  -  Эдер Милитау 14’
Судьи
Тюрпен (Франция)

У победы «Реала» на «Стэмфорд Бридж» есть еще один архитектор — Карло Анчелотти. Казалось, что карьера 62-летнего итальянского тренера пошла по нисходящей. Неудачный заход в «Баварию», когда в Мюнхене не скрывали разочарования от сотрудничества, затем «Наполи», где он стал жертвой конфликта команды и президента Аурелио де Лаурентиса, «Эвертон»... Следующей остановкой, по идее, должна была стать какая-нибудь Турция или Китай, а там и тихий выход на пенсию не за горами.

Вместо этого последовало повторное приглашение в «Реал». Опять же, было ощущение, что Флорентино Перес позвал Анчелотти от безысходности — ушел Зинедин Зидан, переговоры с потенциальными кандидатами, в частности с Максом Аллегри, в итоге сорвались, вариант с Раулем отметен и нужно было назначить хоть кого-нибудь.

Все ждали, что у «Реала» теперь точно будет спокойно в раздевалке — Анчелотти обладает уникальной способностью выстраивать атмосферу в коллективе и находить общий язык даже с самыми взбалмошными персонажами (исключение — Франк Рибери и Арьен Роббен в Мюнхене, но это тот самый случай, который подтверждает правило).

«Он уникальная личность. А говорить о его профессиональных качествах и вовсе не приходится. Карло — специалист высочайшего уровня. С одной стороны, он является для команды авторитетом, а с другой — подкупает своей скромностью», — это слова Криштиану Роналду.

А Златан Ибрагимович в вышедшей зимой автобиографии «Адреналин» рассказывал, что готов был подписать контракт с «Наполи» в том числе из-за Анчелотти, и именно отставка тренера заставила его начать искать другие варианты.

Здесь ожидания оправдались — нет ни намека на какую-то токсичность в раздевалке.

В плане результатов тоже все в порядке — «Реал» уверенно идет к титулу в Испании и очень близок к полуфиналу Лиги чемпионов. Есть соблазн сказать, что особой заслуги Анчелотти тут нет: в ла лиге помогли осенне-зимние провалы «Барселоны» и «Атлетико», а в Европе — плюшевость «ПСЖ», который доминировал 150 минут из 180, но в итоге развалился. И вообще, все решает гений Бензема, а итальянец — это такой добрый дедушка, который просто не мешает большим мастерам играть. А когда пытается поиграть в тактику, получается эпический провал, как в недавнем класико.

Карим Бензема (слева) и Карло Анчелотти. Фото AFP
Карим Бензема (слева) и Карло Анчелотти.
Фото AFP

Забавно, кстати, что точно так же многие долгое время оценивали и Зинедина Зидана, разве что «добрым дедушкой» его не считали.

Но относиться так к Анчелотти — это как минимум сильно упрощать ситуацию. Умение подстроиться под игроков, понимая их сильные и слабые стороны, а не пытаться встроить их в свою абстрактную систему или философию — это большое искусство, и итальянец в нем один из лучших.

Кроме того, Анчелотти не просто «не мешает». Как топ-тренер он оказывает влияние и на чисто игровые вещи.

Анчелотти пришлось перестраивать центр обороны после ухода Серхио Рамоса и Рафаэля Варана — он с этим справился.

Винисиус Жуниор обнимает Карима Бензема. Фото AFP
Винисиус Жуниор обнимает Карима Бензема.
Фото AFP

Органично смотрится на левом фланге Ферлан Менди — никто уже не вспоминает про Марсело.

Очередной мощный сезон проводит Лука Модрич, неоднократно отправленный на пенсию, а второй тайм ответного матча против «ПСЖ» — величие не меньшее, чем у Бензема.

Продолжается прогресс Винисиуса, а его связка с Бензема — топ.

Ну и, наконец, фантастическая игра французского центрфорварда, которую сам он после матча с «Челси» объяснял именно правильной атмосферой в команде: «Я чувствую доверие и играю, чтобы помочь команде. Анчелотти? Наш тренер — один из лучших в мире, мы ему очень доверяем».

&laquo;Челси&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Реал&raquo;&nbsp;&mdash; 1:3. Карим Бензема. Бензема — новый хозяин «Челси». Хет-трик француза принес «Реалу» победу
Винисиус Жуниор
Карим Бензема
Карло Анчелотти
Лука Модрич
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Реал
ФК Челси
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