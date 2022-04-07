Итальянец снова делает «Реал» великим.

«Золотой мяч», кажется, уже никуда не денется от Карима Бензема. Особенно после того, как организаторы премии недавно изменили правила, и теперь она вручается по итогам сезона, а не календарного года. Сделать хет-трик в двух подряд матчах плей-офф Лиги чемпионов, да еще против топ-соперников — это величие. Впрочем, восхищение и респекты Бензема получает от нас на регулярной основе — можно почитать тут и вот тут. Француз, конечно, заслужил, но, есть ощущение, повод для еще одного хвалебного материала он точно даст.

У победы «Реала» на «Стэмфорд Бридж» есть еще один архитектор — Карло Анчелотти. Казалось, что карьера 62-летнего итальянского тренера пошла по нисходящей. Неудачный заход в «Баварию», когда в Мюнхене не скрывали разочарования от сотрудничества, затем «Наполи», где он стал жертвой конфликта команды и президента Аурелио де Лаурентиса, «Эвертон»... Следующей остановкой, по идее, должна была стать какая-нибудь Турция или Китай, а там и тихий выход на пенсию не за горами.

Вместо этого последовало повторное приглашение в «Реал». Опять же, было ощущение, что Флорентино Перес позвал Анчелотти от безысходности — ушел Зинедин Зидан, переговоры с потенциальными кандидатами, в частности с Максом Аллегри, в итоге сорвались, вариант с Раулем отметен и нужно было назначить хоть кого-нибудь.

Все ждали, что у «Реала» теперь точно будет спокойно в раздевалке — Анчелотти обладает уникальной способностью выстраивать атмосферу в коллективе и находить общий язык даже с самыми взбалмошными персонажами (исключение — Франк Рибери и Арьен Роббен в Мюнхене, но это тот самый случай, который подтверждает правило).

«Он уникальная личность. А говорить о его профессиональных качествах и вовсе не приходится. Карло — специалист высочайшего уровня. С одной стороны, он является для команды авторитетом, а с другой — подкупает своей скромностью», — это слова Криштиану Роналду.

А Златан Ибрагимович в вышедшей зимой автобиографии «Адреналин» рассказывал, что готов был подписать контракт с «Наполи» в том числе из-за Анчелотти, и именно отставка тренера заставила его начать искать другие варианты.

Здесь ожидания оправдались — нет ни намека на какую-то токсичность в раздевалке.

В плане результатов тоже все в порядке — «Реал» уверенно идет к титулу в Испании и очень близок к полуфиналу Лиги чемпионов. Есть соблазн сказать, что особой заслуги Анчелотти тут нет: в ла лиге помогли осенне-зимние провалы «Барселоны» и «Атлетико», а в Европе — плюшевость «ПСЖ», который доминировал 150 минут из 180, но в итоге развалился. И вообще, все решает гений Бензема, а итальянец — это такой добрый дедушка, который просто не мешает большим мастерам играть. А когда пытается поиграть в тактику, получается эпический провал, как в недавнем класико.

Карим Бензема (слева) и Карло Анчелотти. Фото AFP

Забавно, кстати, что точно так же многие долгое время оценивали и Зинедина Зидана, разве что «добрым дедушкой» его не считали.

Но относиться так к Анчелотти — это как минимум сильно упрощать ситуацию. Умение подстроиться под игроков, понимая их сильные и слабые стороны, а не пытаться встроить их в свою абстрактную систему или философию — это большое искусство, и итальянец в нем один из лучших.

Кроме того, Анчелотти не просто «не мешает». Как топ-тренер он оказывает влияние и на чисто игровые вещи.

Анчелотти пришлось перестраивать центр обороны после ухода Серхио Рамоса и Рафаэля Варана — он с этим справился.

Винисиус Жуниор обнимает Карима Бензема. Фото AFP

Органично смотрится на левом фланге Ферлан Менди — никто уже не вспоминает про Марсело.

Очередной мощный сезон проводит Лука Модрич, неоднократно отправленный на пенсию, а второй тайм ответного матча против «ПСЖ» — величие не меньшее, чем у Бензема.

Продолжается прогресс Винисиуса, а его связка с Бензема — топ.

Ну и, наконец, фантастическая игра французского центрфорварда, которую сам он после матча с «Челси» объяснял именно правильной атмосферой в команде: «Я чувствую доверие и играю, чтобы помочь команде. Анчелотти? Наш тренер — один из лучших в мире, мы ему очень доверяем».