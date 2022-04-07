Нападающий «Королевского клуба» во втором матче Лиги чемпионов подряд забил три мяча. Мадридцы сделали серьезный шаг к полуфиналу.

Матч действующего победителя ЛЧ и самого титулованного клуба турнира обязан был подарить нам зрелище. И мы его получили уже в первом тайме.

Конечно, главный герой встречи — Бензема. Форвард «Реала» проводит феноменальный сезон: он забил уже 37 голов в 36 матчах за мадридскую команду и заглушает всех, кто давно видит 34-летнего француза на пенсии. А заодно высмеивает тех, кто отдал «Золотой мяч» Месси.

Ирония в том, что перед встречей главный тренер «Челси» Томас Тухель выразил публичное восхищение игрой нападающего «Реала». Он хвалил Бензема именно за то, что он сохраняет высокий уровень на протяжении многих лет. У лондонцев как раз нет настолько классного, преданного и стабильного нападающего со времен Дрогба. Этот сезон показателен для синих: они успели, казалось, обрести бомбардира в лице Лукаку, но уже разочаровались в нем, так что Хаверц на позиции «девятки» уже никого не удивляет.

Но это все равно не Бензема. Француз банально влияет на исход топ-матчей. Именно он перевернул ход тяжелейшего противостояния с «ПСЖ» хет-триком за 17 минут, а без него «Реал» дома влетел «Барселоне» 0:4. Четвертьфинал на «Стэмфорд Бридж» — и снова три мяча. Шесть голов за два последних матча в Лиге чемпионов с топ-клубами — это вообще законно?

Сияние Бензема не должно ослеплять: очевидно, что его голы — следствие грубейших ошибок «Челси». Лондонская оборона перестала считаться одной из самых надежных даже в Англии: в минувшую субботу синие уступили дома 1:4 «Брентфорду», причем почти все мячи пропустили из центральной зоны. Все четыре мяча команда Тухеля получила в свои ворота после перерыва, когда переключилась на схему с тремя центральными защитниками. Сейчас немец выбрал эту расстановку с первых минут, но и она не спасла от дыр. А какая разница, сколько защитников, если Кристенсен и Тиагу Силва вместе бегут накрывать подачу Винисиуса, опаздывают и позволяют Бензема без опеки открыть счет? Второй гол — похожая ситуация: Модричу без помех дают навесить, Силва не накрывает Бензема, а Кристенсен вообще почему-то мчится в сторону. А ведь датчанин летом, скорее всего, перейдет в «Барселону», и каталонцы едва ли в восторге от его перфоманса против мадридцев.

«Реал» мог забить и больше до перерыва: в самом начале Винисиус попал в перекладину, а на 42-й минуте Бензема не реализовал убойный момент. Причем во втором эпизоде Кариму помешал Жоржиньо, а защитники «Челси» опять опекали воздух.

Как Тухель пытался перевернуть игру при 0:2? Просил команду задействовать фланги, чтобы оттуда найти Хаверца. Один раз получилось, когда Джеймс с Жоржиньо создали гол для немца и подарили болельщикам «Челси» надежду.

Но Бензема беспощаден: ему понадобилось 45 секунд второго тайма, чтобы эту надежду отнять. Первые два мяча Карим забил в привычном для себя стиле — головой, отыскав пространство и выбрав нужный момент. Третий гол тоже типичен для форварда «Реала»: он стервятником набросился на Менди, заставил того ошибиться и послал мяч в пустые ворота. Сколько раз мы видели подобное в Лиге чемпионов? Кариус, Ульрайх, Доннарумма — вратари топ-клубов постоянно становятся жертвами Бензема и своего неумения играть под прессингом.

Ошибка Менди убийственна еще и потому, что в перерыве Тухель внес существенные изменения в структуру команды. Вместо Канте немец бросил на поле Ковачича (его еще по ходу первого тайма в соцсетях просил выпустить Фабрегас), а защитник Кристенсен уступил место вингеру Зиешу, то есть схема превратилась в 4-3-3, как у «Реала».

Это помогло «Челси» дышать посвободнее в середине поля, отобрать у «Реала» преимущество во владении мячом и увеличить число ударов. В целом, лондонцы стали играть лучше после перерыва, но это наверняка еще и потому, что мадридцев полностью устраивал счет. Хотя «Челси» мог забить: Куртуа вытащил шикарный удар Аспиликуэты издали, а Лукаку с нескольких метров не попал в створ головой.

В любом случае «Реал» заслужил победу. Исход решил даже не фактор Бензема, а безошибочность. «Челси» многое позволял «Реалу», а этого точно нельзя делать, когда у соперника есть форвард мирового уровня.