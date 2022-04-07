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Бензема — новый хозяин «Челси». Хет-трик француза принес «Реалу» победу

Хет-трик Бензема принес «Реалу» победу над «Челси» в Лиге чемпионов
Гоша Чернов
Корреспондент
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«Челси» — «Реал» — 1:3. Карим Бензема.
Фото Reuters
Нападающий «Королевского клуба» во втором матче Лиги чемпионов подряд забил три мяча. Мадридцы сделали серьезный шаг к полуфиналу.
Лига чемпионов. 1/4 финала
06 апр, 22:00. Stamford Bridge (Лондон)
Челси
1:3
Реал
Голы
Бензема, 21 (0:1), Бензема, 24 (0:2), Хаверц, 40 (1:2), Бензема, 46 (1:3)
Челси
Менди Рюдигер Кристенсен (Ковачич, 46) Тиагу Силва Джеймс Аспиликуэта Жоржиньо (Лофтус-Чик, 64) Канте (Зиеш, 46) Маунт Хаверц Пулишич (Лукаку, 64)
Реал
Куртуа Карвахаль Эдер Милитау (Начо, 64) Алаба Менди Кроос (Камавинга, 74) Модрич Каземиру Вальверде (Себальос, 86) Бензема (Бэйл, 86) Винисиус Жуниор
Предупреждения
Рюдигер 19’  -  Эдер Милитау 14’
Судьи
Тюрпен (Франция)

Матч действующего победителя ЛЧ и самого титулованного клуба турнира обязан был подарить нам зрелище. И мы его получили уже в первом тайме.

Конечно, главный герой встречи — Бензема. Форвард «Реала» проводит феноменальный сезон: он забил уже 37 голов в 36 матчах за мадридскую команду и заглушает всех, кто давно видит 34-летнего француза на пенсии. А заодно высмеивает тех, кто отдал «Золотой мяч» Месси.

Ирония в том, что перед встречей главный тренер «Челси» Томас Тухель выразил публичное восхищение игрой нападающего «Реала». Он хвалил Бензема именно за то, что он сохраняет высокий уровень на протяжении многих лет. У лондонцев как раз нет настолько классного, преданного и стабильного нападающего со времен Дрогба. Этот сезон показателен для синих: они успели, казалось, обрести бомбардира в лице Лукаку, но уже разочаровались в нем, так что Хаверц на позиции «девятки» уже никого не удивляет.

Но это все равно не Бензема. Француз банально влияет на исход топ-матчей. Именно он перевернул ход тяжелейшего противостояния с «ПСЖ» хет-триком за 17 минут, а без него «Реал» дома влетел «Барселоне» 0:4. Четвертьфинал на «Стэмфорд Бридж» — и снова три мяча. Шесть голов за два последних матча в Лиге чемпионов с топ-клубами — это вообще законно?

Сияние Бензема не должно ослеплять: очевидно, что его голы — следствие грубейших ошибок «Челси». Лондонская оборона перестала считаться одной из самых надежных даже в Англии: в минувшую субботу синие уступили дома 1:4 «Брентфорду», причем почти все мячи пропустили из центральной зоны. Все четыре мяча команда Тухеля получила в свои ворота после перерыва, когда переключилась на схему с тремя центральными защитниками. Сейчас немец выбрал эту расстановку с первых минут, но и она не спасла от дыр. А какая разница, сколько защитников, если Кристенсен и Тиагу Силва вместе бегут накрывать подачу Винисиуса, опаздывают и позволяют Бензема без опеки открыть счет? Второй гол — похожая ситуация: Модричу без помех дают навесить, Силва не накрывает Бензема, а Кристенсен вообще почему-то мчится в сторону. А ведь датчанин летом, скорее всего, перейдет в «Барселону», и каталонцы едва ли в восторге от его перфоманса против мадридцев.

«Реал» мог забить и больше до перерыва: в самом начале Винисиус попал в перекладину, а на 42-й минуте Бензема не реализовал убойный момент. Причем во втором эпизоде Кариму помешал Жоржиньо, а защитники «Челси» опять опекали воздух.

Как Тухель пытался перевернуть игру при 0:2? Просил команду задействовать фланги, чтобы оттуда найти Хаверца. Один раз получилось, когда Джеймс с Жоржиньо создали гол для немца и подарили болельщикам «Челси» надежду.

Но Бензема беспощаден: ему понадобилось 45 секунд второго тайма, чтобы эту надежду отнять. Первые два мяча Карим забил в привычном для себя стиле — головой, отыскав пространство и выбрав нужный момент. Третий гол тоже типичен для форварда «Реала»: он стервятником набросился на Менди, заставил того ошибиться и послал мяч в пустые ворота. Сколько раз мы видели подобное в Лиге чемпионов? Кариус, Ульрайх, Доннарумма — вратари топ-клубов постоянно становятся жертвами Бензема и своего неумения играть под прессингом.

Ошибка Менди убийственна еще и потому, что в перерыве Тухель внес существенные изменения в структуру команды. Вместо Канте немец бросил на поле Ковачича (его еще по ходу первого тайма в соцсетях просил выпустить Фабрегас), а защитник Кристенсен уступил место вингеру Зиешу, то есть схема превратилась в 4-3-3, как у «Реала».

Это помогло «Челси» дышать посвободнее в середине поля, отобрать у «Реала» преимущество во владении мячом и увеличить число ударов. В целом, лондонцы стали играть лучше после перерыва, но это наверняка еще и потому, что мадридцев полностью устраивал счет. Хотя «Челси» мог забить: Куртуа вытащил шикарный удар Аспиликуэты издали, а Лукаку с нескольких метров не попал в створ головой.

В любом случае «Реал» заслужил победу. Исход решил даже не фактор Бензема, а безошибочность. «Челси» многое позволял «Реалу», а этого точно нельзя делать, когда у соперника есть форвард мирового уровня.

Карим Бензема
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ФК Реал
ФК Челси
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