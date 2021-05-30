Абрамович впервые встретился с Тухелем, празднование «Челси» и грусть «Ман Сити»

Реакция на победу «Челси» над «Манчестер Сити» в финале Лиги чемпионов.

Синие обыграли «горожан» на стадионе «Драгау» в Порту — 1:0, единственный мяч на 43-й минуте провел Кай Хаверц.

«Челси» выиграл Лигу чемпионов во второй раз в истории — и снова после смены тренера по ходу сезона, для Томаса Тухеля это первый еврокубковый трофей.

Это третий финал Лиги чемпионов для «Челси»: в 2008-м было поражение от «МЮ» в залитой дождем серии пенальти в Москве, в 2012-м — победа над «Баварией» в серии пенальти в Мюнхене.

«Ман Сити» впервые дошел до финала — и остался без желанного титула, Хосеп Гвардиола не выигрывает ЛЧ уже 10 лет после успеха с «Барселоной».

Роман Абрамович из-за проблем с британской визой не живет в Лондоне и смотрит команду либо по ТВ, либо на выезде. Владелец «Челси» болел за свою команду на «Драгау» и эмоционально отпраздновал гол Хаверца. Среди его соседей в ложе — экс-форвард синих и «Милана» Андрей Шевченко. Российский бизнесмен дал пять главному тренеру сборной Украины. После матча Абрамович спустился на поле. Тепло поприветствовал команду и ее главного тренера.

«Я говорил с владельцем клуба на поле, и это был лучший момент для нашей первой встречи. Или, может быть, худший, потому что сейчас может стать только хуже! Мы поговорим снова, но я могу заверить его, что останусь голодным до побед. Я чувствую себя голодным и являюсь частью действительно амбициозного клуба и сильной команды, которая полностью поддерживает мои убеждения в футболе», — сказал Тухель.

Ночью среди прочих прошли сообщения, что «Челси» предложит главному тренеру долгосрочный контракт. Немецкий специалист возглавил синих в январе после отставки легендарного полузащитника Фрэнка Лэмпарда. Весной синие с Тухелем ворвались в топ-4 в Англии, сыграли в финале Кубка Англии (здесь была историческая победа «Лестера»), а теперь взяли Лигу чемпионов. За это время синие трижды победили «Ман Сити» — в чемпионате, Кубке и сейчас в финале. Перед игрой в Порту немец попал в камеру и ярко спародировал Гвардиолу перед своей командой (о том, как каталонец общался с коллегой в баре во время работы в «Баварии», вы могли прочитать ранее). А затем стал третьим подряд немецким тренером — чемпионом ЛЧ после Юргена Клоппа («Ливерпуль») и Ханси Флика («Бавария»).

Chelsea boss Thomas Tuchel entertains the Chelsea squad with his best Pep Guardiola impression ?



The look when he sees the camera is golden ? pic.twitter.com/rVLoBrLEzW — The Sun Football ? (@TheSunFootball) May 29, 2021

В списке Тухеля с «Челси» — три победы над Гвардиолой, а также другими топами: Клоппом, Диего Симеоне («Атлетико») и Зинедином Зиданом («Реал»). В 2020-м немец расстался с «ПСЖ», с которым дошел до решающего матча «Финала восьми» в Лиссабоне и с минимальным счетом уступил «Баварии». Теперь у специалиста с экс-капитаном парижан Тиагу Силвой совсем другие эмоции. Бразильский защитник был заменен в решающем матче из-за травмы, но эта история закончилась хеппи-эндом.

В «Челси» есть и другие яркие сюжеты с невероятными взлетами. В их числе — вратарь Эдуар Менди (7 лет назад остался без работы в низших французских лигах и теперь сыграл 9 сухих матчей в ЛЧ), лучший опорник и, может, футболист мира Нголо Канте (за 9 лет прошел путь от любителей до чемпиона с «Лестером», Францией и теперь с «Челси»), снова не забивший Тимо Вернер (зато увел одного из соперников в голевом выпаде) и наконец-то забивший Кай Хаверц (первый гол дорогого приобретения в ЛЧ — и сразу чемпионский).

We won the f***ing CHAMPIONS LEAGUE!! ? pic.twitter.com/ga2eWPUivw — Kai Havertz (@kaihavertz29) May 29, 2021

«Этот парень просто невероятный, вы же видели, как он носился. Он будущая... Да он уже настоящая звезда», — говорил после финала в камеру капитан «Челси» Сесар Аспиликуэта. Сам Хаверц оставил эмоциональный твит «Мы выиграли эту Лигу чемпионов», а для прессы сказал: «Не знаю, что сказать. У меня действительно нет слов. Я ждал очень долго. Сейчас я хочу поблагодарить свою семью, родителей, бабушку и мою девушку. Не знаю, что и говорить. Ждал этого момента 15 лет, и вот это случилось».

'He's going to go down in the folklore of this club." ?



Thomas Tuchel enjoying a precious moment with his daughters ??#UCLfinal pic.twitter.com/iuYHUAsXja — Football on BT Sport (@btsportfootball) May 29, 2021

До матча в соцсетях «Челси» и не только вышли напутствия от бывших звезд. Отметились Дидье Дрогба, Михаэль Баллак, Диего Коста, Бранислав Иванович и другие, даже голливудский актер Мэттью Макконахи. После победы многие из них так же тепло поздравили синих. Команда в это время праздновала с семьями на поле. Затем — в раздевалке, где в какой-то момент оказался в центре внимания Тухель. Ранее он говорил, что почти не пьет, но после больших побед предпочитает пиццу и немного джина с тоником.

Кадр дня — это не только преодоление и радость «Челси», но и печаль «Ман Сити». Слезы замененного капитана Кевина де Брейне (бельгиец ушел с поля во втором тайме с синяком под глазом после столкновения с самоотверженным Антонио Рюдигером). Рухнувший на газон после финального свистка недалеко от Хаверца Александр Зинченко (украинец не догнал немца в моменте с голом). Опустошение Серхио Агуэро (аргентинский суперфорвард все же покидает «горожан» без обещанной победы в ЛЧ). Прошедший мимо кубка Хосеп Гвардиола (снова пишут, что каталонец перемудрил и проиграл сам).

«Я сделал все возможное в плане выбора состава... Я старался выбрать лучший вариант, чтобы выиграть матч... Это был исключительный сезон для нас, побывать здесь было мечтой, но, к сожалению, мы не смогли выиграть. Многие из нас оказались в этом клубе впервые. Мы старались, у нас не получилось, и мы будем работать, чтобы вернуться снова», — сказал Гвардиола.

«Мы вернемся» — пост-обещание «Манчестер Сити». Статус «Челси»: чемпионы Европы.