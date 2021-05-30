Хаверц превзошел достижение Месси. Моложе него в финале ЛЧ забивали только великий голландец и бразильский вундеркинд

Ради этого стоило ждать 19 матчей.

Полузащитник «Челси» Кай Хаверц забил единственный гол в финальном матче Лиги чемпионов-2020/21 против «Манчестер Сити» (1:0) и принес лондонцам второй главный европейский трофей в истории. 21-летний хавбек, который прошлым летом перебрался в Лондон из «Байера», стал седьмым немцем, отличившимся в финале ЛЧ. Любопытно, что предыдущий немецкий гол в мае 2013 года записал на свой счет соперник Хаверца по финалу-2021 Илкай Гюндоган, восемь лет назад выступавший за дортмундскую «Боруссию». Главным бомбардиром финалов из Германии по сей день остается Карл-Хайнц Ридле, дубль которого помог Дортмунду 24 года назад обыграть «Ювентус».

Немцы, забивавшие в финалах Лиги чемпионов.

Немецкие футболисты занимают второе место по результативности в финалах Лиги чемпионов, уступая только испанцам. Девять пиренейских игроков в решающих матчах отличились 11 раз. По шесть мячей отправляли в ворота соперников аргентинцы (три игрока по два гола), англичане и бразильцы, по пять — португальцы и французы.

Страны, игроки из которых больше всего забили в финалах Лиги чемпионов.

Хаверц стал девятым игроком в истории, который забил свой первый гол в Лиге чемпионов сразу в финале. Матч против «Манчестер Сити» стал для него 19-м по счету, и только англичанин Сол Кэмпбелл из «Арсенала» ждал дольше — 39 матчей. Любопытно, что голы двух предшественников Хаверца — Базиля Боли в 1993-м и Предрага Миятовича в 1998-м — также оставались единственными в матчах.

Футболисты, забившие первый гол в Лиге чемпионов в финале.

Благодаря субботнему голу Хаверц потеснил Лионеля Месси из тройки самых молодых авторов победных голов в финале ЛЧ. Немец огорчил Эдерсона в возрасте 21 года и 348 дней, тогда как аргентинец поразил ворота «Манчестер Юнайтед» в 23 года и 339 дней. В более юном возрасте решающие мячи забивали голландец Патрик Клайверт из «Аякса» (18 лет 327 дней) и бразилец Карлос Алберту из «Порту» (19 лет 166 дней), для которого тот гол так и остался единственным. Самый возрастной победный гол записал на свой счет Филиппо Индзаги из «Милана», огорчивший «Ливерпуль» дублем в 33 года и 287 дней.