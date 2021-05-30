За Хаверца заплатили 80 миллионов евро и жестко критиковали весь сезон. Он ответил победным голом в финале ЛЧ

Кошмарный для немецкого таланта год завершился триумфом.

Больше полугода на адаптацию

Тимо Вернер провел финал ровно так, как и весь сезон. Работал на команду, но загубил верный момент и снова заставил задаться вопросом: неужели это тот футболист, который штамповал голы в Германии и заставил «Челси» расстаться с 53 миллионами евро? Зато для другого немца — Кая Хаверца — завершающая игра первого английского сезона увенчалась триумфом. Его можно было бы назвать абсолютным, если бы Кристиан Пулишич использовал идеальную передачу одноклубника. Впрочем, и одного результативного действия хватило для того, чтобы вписать свое имя в историю Лиги чемпионов и «Челси».

С поправкой на то, каким сложным для 21-летнего футболиста получился первый год в Англии, Хаверц — едва ли не самый неожиданный герой субботнего финала. Четыре гола в АПЛ в ворота «Саутгемптона», «Кристал Пэлас» и «Фулхэма», мяч «Моркамбу» в Кубке Англии, да хет-трик в Кубке лиги против «Барнсли». Вот и все достижения Хаверца вплоть до матча на «Драгау». А еще — постоянная критика и совсем не та игра, к которой в исполнении одного из главных талантов немецкого футбола привыкли на родине.

А вот и главный момент первого тайма ?



Хавертц ушел от защиты, обыграл Эдерсона и вывел «Челси» вперед ?



У «Сити» еще целых 45 минут на спасение. pic.twitter.com/drpq76fXSQ — Матч ТВ (@MatchTV) May 29, 2021

«Мне пока что трудно, потому что АПЛ — совершенно другая лига, — делился Хаверц первыми впечатлениями от английского футбола с пресс-службой «Челси». — Футбол здесь гораздо интенсивнее, и я понял это с первых игр. Интенсивность в борьбе и скорости гораздо выше, чем в Германии. Бундеслига не хуже, но разницу я понял».

Вроде бы простое объяснение, но очень откровенное, и уже потом — когда жизнь стала постепенно налаживаться — Хаверц подчеркивал: для него, как впервые уехавшего за границу человека, для адаптации потребовалось больше полугода. С одной стороны это нормально, но вместе с тем болельщики были вправе ждать большего от игрока, чья покупка за 80 миллионов евро оказалась на первом месте в рейтинге летних трансферов АПЛ. А если верить источникам The Sun, Хаверц стал еще и самым высокооплачиваемым футболистом «Челси» с недельных окладом в 310 тысяч фунтов стерлингов.

Вскоре после своего перехода немец уверял, что заплаченная за него сумма не будет на него давить, но на деле во многих матчах выглядел так, что заставлял вспоминать слова бывшего нападающего «Байера» Димитара Бербатова. Комментируя год назад слухи об Англии, поигравший в АПЛ болгарин советовал Хаверцу не торопиться, а провести еще год на родине и обрасти мышцами.

Школа вместо Лиги чемпионов

Если бы Кай прислушался к тому совету, никакого волшебного вечера на «Драгау» в его жизни не случилось бы. Но во многом Бербатов оказался прав, так как новобранец «Челси» столкнулся в Лондоне с не самыми привычными для себя вещами. И речь не только о принципиально другом уровне сопротивления, но и о высочайшей конкуренции. Сравнивать в этом плане нынешнюю команду Хаверца с «Байером» просто бессмысленно.

Возможно, в Англии проявилась и та проблема, о которой рассказывал один из его детских тренеров. Дело в том, что на каком-то этапе Кай придавал слишком большое значение тому, как началась игра, и если у него сразу что-то не получалось, мог так и не поймать нужный ритм. Впрочем, с теми сложностями он в свое время быстро разобрался, а получалось у него прежде все и всегда.

Начиная с самого юного возраста, когда росшему в семье полицейского и юриста Каю любовь к футболу прививал дедушка Рихард. Уже четырехлетний Хаверц выделялся, играя с шестилетними мальчишками. Едва ли не единственной проблемой в юношеском футболе для талантливого полузащитника стал рост. В какой-то момент он был самым маленьким в своей команде, из-за чего порой оставался в запасе, а потом, когда резко начал расти, потребовалось время, чтобы адаптироваться к новому себе, а также избавиться от проблем с коленями и спиной.

Когда это произошло, Хаверц стал главным героем победного для «Байера» сезона в юношеской бундеслиге и метеором ворвался в главную команду «аспириновых». Новичок бил рекорд за рекордом, а опытные партнеры поражались, как быстро юноша превратился в лидера. При этом скромный по натуре Кай продолжал учиться в школе, и однажды из-за экзамена пропустил матч 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского «Атлетико».

Умеющий все

Хаверцу почти всегда везло с тренерами. В основе «Байера» он дебютировал при Роджере Шмидте, а когда «аспириновых» возглавил голландец Петер Бос, талант Кая раскрылся еще больше. Голландец — любитель экспериментальных схем, и в его футболе умение Хаверца мастерски работать между линиями было реализовано на сто процентов. Таких футболистов в Германии называют «умеющий все».

Начать атаку в центре поля, выдать тончайший пас, поставить точку в голевой комбинации — все это про Хаверца, который при своем росте (189 см) является очень техничным и пластичным игроком. Его использовали на всех позициях в центральной оси — от «шестерки» до «десятки». В центре и даже на фланге нападения. Однако Фрэнк Лэмпард так и не понял, как в полной мере реализовать талант немца.

Зато приход Томаса Тухеля стал спасением не только для «Челси», но и персонально для Хаверца. «Его потенциал безграничен. Переход в «Челси» — испытание для Кая, и он поступил смело, решившись на это. Он перешел в команду из другой страны с другой культурой. Хаверц вышел из зоны комфорта, и мне это нравится. Он — интеллигентный, дружелюбный и открытый парень с большим потенциалом, который мы должны помогать раскрыть», — говорил вскоре после назначения тренер.

Однако, попав в стартовый состав в дебютной игре Тухеля игре с «Вулверхэмптоном», Кай вскоре получил травму. Как уверял позже Тухель, только повреждение сдерживало талант Хаверца, и когда тот в апреле забил первый за полгода гол в АПЛ, заявил: «Все, что ему необходимо, — демонстрировать свой класс на поле. Кай никогда не станет вожаком команды, но мы и не ждем от него этого. Его вклад в игру заключается в его футбольных качествах».

В игровом плане для тренера Хаверц — что-то среднее между плеймейкером и нападающим. В этой роли Кай действительно чувствует себя, словно рыба в воде. Хотя, в «Челси» он искал себя слишком долго. Но ожидание первого в карьере гола в Лиге чемпионов того стоило.