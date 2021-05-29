Гвардьола и Тухель однажды четыре часа сидели в мюнхенском баре. Пеп хотел сделать немца своим преемником в «Баварии»

История взаимного притяжения.

Хосеп Гвардьола против Жозе Моуринью — это уже прошлое. Учебники футбольной истории. Хроника из архива.

Гвардьола против Юргена Клоппа — живая классика. Но соперничество уже перешло в стадию взаимного уважения, когда новаторские ходы сменяются подстройками и адаптациями друг под друга. Но это уже как любимый фильм, который пересматриваешь в пятый раз: по-прежнему нравится, но сюжет уже хорошо знаком.

Гвардьола против Томаса Тухеля — кажется, именно эта дуэль будет главной в ближайшее время. Как минимум — в предстоящем сезоне. Это — не любимый фильм, а сериал, новые эпизоды которого выходят каждую неделю и держат в напряжении.

Пока Тухель во главе «Челси» дважды обыграл Гвардьолу. Восхитительная статистика, но если взять общий баланс, то преимущество на стороне Пепа. Возглавляя «Баварию», он дважды победил «Майнц» Тухеля в сезоне-2013/14 (4:1 и 2:0) и ни разу не уступил его «Боруссии» Д (5:1, 0:0 и победа по пенальти в Кубке Германии — 0:0, 4:3) в сезоне-2015/16.

Впрочем, Тухель заслужил уважение испанца еще во времена работы в «Майнце» несмотря на счет на табло. В матче в Мюнхене «карнавальщики» вели после первого тайма — 1:0, а во втором круге «Бавария» забила два гола на 82-й и 86-й минутах.

«Пеп и я разговаривали о Тухеле вскоре после того, как я занял должность спортивного директора «Баварии» летом 2014-го. Он спросил меня: «Кто самый интересный из молодых немецких тренеров?» — «Тухель» — «Да, точно. Мы играли с его «Майнцем» в прошлом сезоне, и они реально хотели выиграть! Почти все просто «паркуют автобусы» и думают, как бы не проиграть крупно. А они реально прессинговали нас. «Майнц»! Так что парень заслуживает уважения», — рассказывал Михаэль Решке The Athletic.

Встреча Гвардьолы и Тухеля в одном из самых известных и модных баров Мюнхена стала легендарной для немецкого футбола. Что-то вроде знаменитого фото, на котором вместе молодые Пеп, Моуринью и Луис Энрике времен «Барселоны» второй половины 1990-х с натянутыми поверх спортивных штанов шортами.

Carlos Busquets, Luis Enrique, Jos? Mourinho y Pep Guardiola en el Barcelona de 1996. pic.twitter.com/IK5UMbt7bU — The Retrowind (@TheRetrowind) September 19, 2019

Встречу организовал все тот же Решке. Как-то вечером он хотел посидеть с Тухелем, который к тому моменту ушел из «Майнца» и был безработным. Решке мимоходом сказал об этом Гвардьоле, который захотел познакомиться с Тухелем и даже отменил ради этого несколько намеченных на это время встреч.

Ниже — воспоминания Решке об этой встрече в баре:

«Сначала это было похоже на встречу учителя и ученика. Тухель задавал вопросы, Пеп отвечал — работая в «Майнце», Томас несколько раз летал в Барселону, чтобы вживую посмотреть на матчи «Барсы», и прочитал все биографии Гвардьолы.



Но затем разговор быстро перешел на новый уровень. Они обсуждали разные ходы и тактические изменения, вспоминали матчи, сыгранные много лет назад. Перечницы и бокалы перемещались как вспомогательные инструменты, но большую часть времени они воспроизводили все по памяти. Я не мог поверить, что они запомнили мельчайшие детали. Типа: «Помнишь, ты перевел своих крайних защитников ближе к центру против «Реала» в 2009 году, во втором тайме? Почему?» И так далее. Это было как наблюдать за двумя гроссмейстерами, Фишером и Спасским. Или как Цицерон и Сократ обсуждают философию футбола.



Вообще-то я сам люблю поговорить о футболе, но не думаю, что в этот раз я вставил хоть слово. Я был зрителем. Они разговаривали на смеси английского и немецкого, не использовали никаких заумных терминов, но порой успеть за ними было тяжело. Они вспоминали и вспоминали разные игровые ситуации из матчей разных лет и обсуждали, как могло все повернуться, внеси тренеры какие-то изменения. Весь разговор был о действии и ответной реакции.



Они были настолько поглощены разговором, что другие люди в баре и даже официанты не решались потревожить их. Они словно оказались в «пузыре» на целых четыре часа».

Пару недель спустя Решке, Гвардьола и Тухель встретились за ужином в другом мюнхенском ресторане. Компанию им составил Петер Херманн, помогавший в «Баварии» Юппу Хайнкесу. Атмосфера была более расслабленной, но почти все разговоры все равно были о футболе.

«Херманн потом поблагодарил меня. Сообщил, что позвонил жене на следующее утро и сказал, что завязывает с футболом: «Я-то думал, что хоть немного в нем разбираюсь. Но теперь не уверен... Эти парни — просто другая лига», — вспоминал Решке.

Он рассказал, что Гвардьола предлагал Тухеля в качестве своего преемника в «Баварии». С ним даже встречался тогдашний босс мюнхенцев Ули Хенесс, но не сложилось.

Зато сейчас Пеп, должно быть, испытывает удовлетворение. Парень, с которым он выпивал семь лет назад в одном из баров Мюнхена, действительно оказался крутым тренером. Настолько, что может отнять у него Кубок чемпионов.