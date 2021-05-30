Француз — главный герой этого «Челси» и заслужил награду.

Один из главных трендов по итогам финала Лиги чемпионов — всеобщее восхищение Н'Голо Канте. Настолько сильное, что многие коллеги и болельщики заговорили про «Золотой мяч». Как по мне — все по делу. 30-летний француз провел выдающийся матч, доминируя в середине поля. Хотя, конечно, главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардьола и облегчил ему задачу, не выставив в основе ни Родри, ни Фернандинью.

Так же сильно Канте отыграл и две полуфинальные встречи с «Реалом». Кроос, Модрич, Каземиру? Нет, не слышали...

Суммируем: в трех самых главных битвах сезона, против топ-соперников Канте становился лучшим на поле. Разве это не заявка на главный индивидуальный приз в мировом футболе? А уж если сборная Франции добьется чего-то стоящего и на Евро-2020, где «Трехцветные» считаются главным фаворитом, то тем более.

Но, увы, никакой «Золотой мяч» Канте не получит, даже если после феноменального перформанса в решающих стадиях ЛЧ разорвет всех соперников своей национальной команды на ЧЕ-2020 и побьет там все рекорды по отборам и перехватам. И это, конечно, дикая несправедливость. Особенно если учесть, что всего девять лет назад Канте пылил в любительской лиге, а осенью едва ли не в одиночку склеивал разболтанный «Челси» Фрэнка Лэмпарда.

Вы можете убрать из этого состава синих — официально лучшего клуба Европы — кого угодно, и сильно хуже не станет (ну разве что за исключением Аспиликуэты, Рюдигера и Маунта — и то не факт). Но вот без нынешнего Канте все развалится. Без него резко потеряет в качестве и сборная Франции.

Но нет, «Золотой мяч» отдадут какому-нибудь Левандовски, наколотившему уйму голов в фермерском чемпионате Германии, к тому же в составе абсолютно доминирующей там «Баварии». Или Мбаппе — особенно если Кильян забьет пару-тройку зрелищных мячей на Евро-2020. Или, страшно сказать, Месси.

Хорошо еще, что «Золотой мяч» больше не проводится в кооперации с ФИФА и капитаны сборных затерянных в Тихом океане островов не участвуют в голосовании. А то Месси и Роналду выиграли бы еще с десяток призов на двоих. Просто по старой памяти. «Лучший игрок футболист? — Криштиану. А разве нет?»

Когда-то сломать шаблоны удалось Фабио Каннаваро, который божественно выступил на ЧМ-2006 (Матиасу Заммеру в 1996-м дали «Мяч» за подключения в атаку и голы на ЧЕ, а уже ставшие легендарными времена Яшина и Беккенбауэра мы не берем). И то это вызвало массу истерических отзывов про «убивание красоты футбола» и тонны прочей чуши. Но у итальянца уже был статус звезды и капитанская повязка в «Скуадре адзурре», тогда как Канте — персонаж максимально нехайповый. Даже удивительно, как у него набралось 8,7 миллиона подписчиков в Instagram, хотя страница почти не обновляется.

Есть множество крутых историй про то, как Канте пять лет ездил на стареньком «Мини Купере» — уже будучи чемпионом мира и двукратным победителем АПЛ — и только год назад пересел на «Мерседес». И то ненадолго.

N'Golo Kante is Chelsea's highest paid player. Yet, he drives only one car (Mini Cooper) ... pic.twitter.com/xozsqQ9mfy — D A V I D? (@davidaxelrode) February 24, 2021

Или как заходил домой на ужин к случайно встреченному на улице фанату, который позвал его в гости.

В общем, никакого пафоса. Жаль, что как раз таких ребят и обходят стороной индивидуальные награды, кроме разной мелочовки вроде «Лучший игрок финала» и так далее.

Черт возьми, сломайте этот стереотип и отдайте Канте «Золотой мяч» — и это будет лучшее голосование в истории!