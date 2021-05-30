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Тухель установил уникальный рекорд Лиги чемпионов. Его будет почти невозможно превзойти

Кирилл Бурдаков
Кирилл Бурдаков
Корреспондент
Сегодня, 10:10
29 мая. Порту. «Манчестер Сити» — «Челси» — 0:1. Томас Тухель. Фото Reuters Тренеры-финалисты Лиги чемпионов. Тренеры, игравшие в финале Лиги чемпионов с двумя разными клубами. Самые неудобные соперники Хосепа Гвардиолы.
29 мая. Порту. «Манчестер Сити» — «Челси» — 0:1. Томас Тухель. Фото Reuters
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А еще никто не побеждал Гвардиолу с такой частотой.
29&nbsp;мая. Порту. &laquo;Манчестер Сити&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Челси&raquo;&nbsp;&mdash; 0:1. Кубок&nbsp;&mdash; у &laquo;синих&raquo;.«Челси» — лучшая команда в Европе. А Гвардиола снова совершил харакири и все испортил

«Челси» обыграл в финальном матче Лиги чемпионов «Манчестер Сити» (1:0), а главный тренер лондонцев Томас Тухель стал пятым немецким специалистом, которому покорился главный клубный трофей Европы. До Тухеля, по ходу сезона-2020/21 сменившего Фрэнка Лэмпарда, победителями Лиги чемпионов становились Оттмар Хитцфельд, Юпп Хайнкес (по два раза), Юрген Клопп и Ханс-Дитер Флик. По суммарному количеству трофеев немцы вышли на первое место, оставив позади итальянцев и испанцев, у которых по шесть титулов.

Тренеры-финалисты Лиги чемпионов.
Тренеры-финалисты Лиги чемпионов.

Тухель стал первым в истории тренером, которому удалось поруководить двумя разными командами в двух финалах Лиги чемпионов подряд. Предыдущий рекорд принадлежал другому немцу — Оттмару Хитцфельду, который в 1997 году взял трофей с «Боруссией», а два года спустя уже играл за титул с «Баварией», правда, неудачно. Всего в финалах Лиги чемпионов две разные команды возглавляли восемь специалистов (в том числе и оба субботних соперника), но только четверым удавалось стать чемпионом с каждым из клубов.

Тренеры, игравшие в финале Лиги чемпионов с двумя разными клубами.
Тренеры, игравшие в финале Лиги чемпионов с двумя разными клубами.

Кроме того, немец установил уникальное достижение, нанеся три поражения Хосепу Гвардиоле всего за два месяца. Предыдущий рекордсмен Юрген Клопп в свое время потратил на три победы над испанцем три месяца, Уле Гуннар Сульшер — четыре. По общему числу выигранных у Пепа противостояний (четыре) Тухель сравнялся с Сульшером и уступает теперь только Жозе Моуринью и Юргену Клоппу.

Самые неудобные соперники Хосепа Гвардиолы.
Самые неудобные соперники Хосепа Гвардиолы.

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов, финал сезона 2020/21 «Манчестер Сити» — «Челси»: дата и время матча, новости и обзоры