Тухель установил уникальный рекорд Лиги чемпионов. Его будет почти невозможно превзойти

А еще никто не побеждал Гвардиолу с такой частотой.

«Челси» обыграл в финальном матче Лиги чемпионов «Манчестер Сити» (1:0), а главный тренер лондонцев Томас Тухель стал пятым немецким специалистом, которому покорился главный клубный трофей Европы. До Тухеля, по ходу сезона-2020/21 сменившего Фрэнка Лэмпарда, победителями Лиги чемпионов становились Оттмар Хитцфельд, Юпп Хайнкес (по два раза), Юрген Клопп и Ханс-Дитер Флик. По суммарному количеству трофеев немцы вышли на первое место, оставив позади итальянцев и испанцев, у которых по шесть титулов.

Тренеры-финалисты Лиги чемпионов.

Тухель стал первым в истории тренером, которому удалось поруководить двумя разными командами в двух финалах Лиги чемпионов подряд. Предыдущий рекорд принадлежал другому немцу — Оттмару Хитцфельду, который в 1997 году взял трофей с «Боруссией», а два года спустя уже играл за титул с «Баварией», правда, неудачно. Всего в финалах Лиги чемпионов две разные команды возглавляли восемь специалистов (в том числе и оба субботних соперника), но только четверым удавалось стать чемпионом с каждым из клубов.

Тренеры, игравшие в финале Лиги чемпионов с двумя разными клубами.

Кроме того, немец установил уникальное достижение, нанеся три поражения Хосепу Гвардиоле всего за два месяца. Предыдущий рекордсмен Юрген Клопп в свое время потратил на три победы над испанцем три месяца, Уле Гуннар Сульшер — четыре. По общему числу выигранных у Пепа противостояний (четыре) Тухель сравнялся с Сульшером и уступает теперь только Жозе Моуринью и Юргену Клоппу.