Звезда Голливуда Макконахи пожелал «Челси» победы в финале Лиги чемпионов
«Челси» предстоит сыграть с «Манчестер Сити» в финале Лиги чемпионов. Знаменитый актер Мэттью Макконахи пожелал лондонскому клубу победы.
«Челси»! Удачи в финале Лиги чемпионов против «Манчестер Сити». Америка и МЛС болеют за вас.
Так что, Пулишич и другие ребята в синем, когда вы выйдете на поле, то знаете, что нужно сделать. Возьмите трофей», — сказал Макконахи.
Матч «Манчестер Сити» — «Челси» состоится сегодня, 29 мая. Начало встречи — в 22.00 (мск).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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