Боровски: «Это была сплоченная и великолепная игра «Боруссии»

Бывший игрок сборной Германии Тим Боровски прокомментировал победу дортмундской «Боруссии» над «ПСЖ» (1:0) в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

«Боруссия» очень хорошо провела первый тайм и довела всю игру до победного конца. Важно, что команда преодолел сложный этап после перерыва. Это была сплоченная и великолепная игра «Боруссии», — цитирует пресс-служба УЕФА Боровски.

Ответная игра состоится через неделю, 7 мая, на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Начало — 22.00 по московскому времени.