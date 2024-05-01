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1 мая, 23:46

Хуммельс признан лучшим игроком матча «Боруссия» — «ПСЖ»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Матс Хуммельс.
Фото Reuters

Защитник дортмундской «Боруссии» Матс Хуммельс признан лучшим игроком первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ» — 1:0. После игры ему вручили памятную награду.

«Он был великолепен, как с мячом, так и без него. Он показал свои качества, опыт и, в частности, свои способности лидера», — отметила группа технических наблюдателей УЕФА.

Ответная игра состоится через неделю, 7 мая, на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Начало — 22.00 по московскому времени.

Джейдон Санчо (&laquo;Боруссия&raquo;) и&nbsp;Килиан Мбаппе (&laquo;ПСЖ&raquo;). «Боруссия» победила «ПСЖ». Онлайн-трансляция полуфинала Лиги чемпионов
Матс Хуммельс
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Боруссия (Дортмунд)
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