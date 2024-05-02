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Сегодня, 00:24

Жинола: «ПСЖ» все еще по силам победить, но впереди — долгий путь»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший игрок «ПСЖ» Давид Жинола прокомментировал парижского клуба от дортмундской «Боруссии» (0:1) в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

«Боруссия» сегодня провела отличную игру как команда, в составе которой есть такие отличные игроки, как Санчо и Адейеми. «ПСЖ» все еще по силам победить, но впереди — долгий путь», — цитирует пресс-служба УЕФА Жинола.

Ответная игра состоится через неделю, 7 мая, на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Начало — 22.00 по московскому времени.

 
Джейдон Санчо (&laquo;Боруссия&raquo;) и&nbsp;Килиан Мбаппе (&laquo;ПСЖ&raquo;). «Боруссия» победила «ПСЖ». Онлайн-трансляция полуфинала Лиги чемпионов
Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2040501--dortmund-vs-paris/
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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