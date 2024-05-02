Жинола: «ПСЖ» все еще по силам победить, но впереди — долгий путь»

Бывший игрок «ПСЖ» Давид Жинола прокомментировал парижского клуба от дортмундской «Боруссии» (0:1) в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

«Боруссия» сегодня провела отличную игру как команда, в составе которой есть такие отличные игроки, как Санчо и Адейеми. «ПСЖ» все еще по силам победить, но впереди — долгий путь», — цитирует пресс-служба УЕФА Жинола.

Ответная игра состоится через неделю, 7 мая, на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Начало — 22.00 по московскому времени.