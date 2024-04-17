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Хави не имеет права жаловаться на судейство с «ПСЖ». «Барселона» лично подарила Парижу полуфинал Лиги чемпионов

Хави пожаловался на судейство в матче с «ПСЖ»
Марк Бессонов
Заместитель шефа отдела футбола
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Хави спортит с судьей.
Фото AFP
Рональд Араухо разговаривает с арбитром.
Фото Reuters
Эмоции игроков «Барселоны» на вылет из Лиги чемпионов.
Фото Reuters
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Каталонцы несколько раз выстрелили себе в ногу.
Лига чемпионов. 1/4 финала
16 апр, 22:00. Olimpic Lluis Companys (Барселона)
Барселона
1:4
ПСЖ

На исходе получаса ответного матча с «ПСЖ» для «Барселоны» и ее болельщиков жизнь казалась сказкой. Преимущество в два гола, роскошный проход 16-летнего Ямаля, замыкание месяцами читавшего о себе критические комментарии Рафиньи, да и в целом контроль игры, которые обещали каталонцам первый за пять лет полуфинал Лиги чемпионов. Но один неточный пас Араухо, один рывок Баркола, один фол последней надежды — и сказка превратилась в ночной кошмар.

После игры Хави жаловался, что судья «убил» его команду: «Я сказал рефери, что он был очень плох. Это была катастрофа. Сколько бы мы ни говорили, факт остается фактом: красная карточка испортила матч. Я не люблю говорить о судьях, но в такой ситуации мы не можем молчать. Это изменило все. Работа всего сезона перечеркнута решением арбитра, удаление было необязательно».

Хави прав в том, что удаление Араухо перевернуло весь ход противостояния — «ПСЖ» за час игры просто обязан был реализовать численное преимущество (учитывая, что в центре обороны у «Барсы» играли 17-летний Кубарси и запасной защитник Мартинес, плюс из-за дисквалификации Кристенсена в команде не оказалось необходимого разрушителя в центре поля). Но называть судейство главным фактором неудачи ни Хави, ни футболисты, ни фанаты «Барсы» не имеют права. Блауграна глупыми ошибками похоронила сама себя.

Рафинья в&nbsp;матче &laquo;Барселона&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;ПСЖ&raquo;. Судья не назначил пенальти в пользу «Барсы» и не удалил Рафинью

Мало у кого возникли сомнения в обоснованности красной карточки Араухо. Если и существует в футболе понятие «фол последней надежды», то эпизод с Баркола — ярчайшая его иллюстрация. Вопрос в другом — зачем опытный защитник решил нарушать правила при раскладе, что его команда ведет, а тер Штеген уже сокращает угол обстрела? Возможно, Рональд рассчитывал, что судья не решится показать прямую красную, когда не сыграно еще 30 минут. Решился. Да и забей Баркола, катастрофы для «Барселоны» не случилось бы — впереди еще много времени и +1 по голам. В общем, просто детская ошибка в исполнении того, кто не имел права ее совершать.

Рональд Араухо разговаривает с арбитром.
Фото Reuters

Но, и оставшись в меньшинстве, «Барса» имела шансы отбиться, если бы вовремя перестроилась и четко следовала указаниям тренера. Но Хави, вместо того чтобы остаться с командой в труднейшем моменте сезона, самоустранился. Тренер сине-гранатовых очень эмоционально ведет себя на бровке, это ни для кого не секрет. За 136 матчей у руля «Барселоны» он схватил уже три удаления и 22 желтые карточки. Но это тоже явно не оправдание психозу и ударам ногой по рекламным щитам после рядового фола в центре поля. Просто предположение: остаться без тренера, тем более по такой глупости, — не то, что нужно команде в ситуации, когда она в меньшинстве.

К слову, по ходу матча удалился со скамейки тренер вратарей «Барсы», а брат-ассистент Хави Оскар Эрнандес получил желтую карточку. Предъявлять претензии к работе арбитра — нормальная история, но если весь тренерский штаб на бровке теряет самообладание, этот невроз передается всей команде. Момент со вторым пропущенным голом, когда Витинью при розыгрыше углового забыли в опаснейшей «зоне 14» — из разряда тех, где должен быть тренерский подсказ. По понятным причинам его, судя по всему, не было.

Килиан Мбаппе бьет по&nbsp;воротам. Великая французская революция! «Барса» в нокауте, «ПСЖ» — в полуфинале Лиги чемпионов

Далее — две ошибки Жоау Канселу, в первом тайме не успевшего накрыть Дембеле, а во втором совершившего глупый фол на нем же в штрафной. Оставим разглагольствования о том, что, оставшись вдесятером, возможно, было бы логичнее заменить португальца на более надежного в обороне Маркоса Алонсо. Может быть, помогло, а может, и нет. Но факт в том, что «Барса» не сделала никакого конкретного хода, чтобы подстроиться под скверное для нее течение матча.

Даже в концовке у хозяев был шанс спастись, но Левандовски после опаснейшего перехвата решил пробить в защитника, вместо того чтобы отдать напрашивающийся пас под удар партнеру. Через десяток секунд после этого Роберт и его товарищи увидели четвертый мяч в своих воротах.

Эмоции игроков «Барселоны» на вылет из Лиги чемпионов.
Фото Reuters

Череда глупых и необоснованных ошибок лишила «Барселону» выхода в полуфинал. Можно сколько угодно жаловаться на судейство, но здравый смысл говорит о том, что Иштван Ковач имел все основания и удалять Араухо, и не ставить пенальти на Гюндогане (про эпизод с фолом Канселу на Дембеле и говорить нечего). Хави проделал отличную работу в этом сезоне, и 13 матчей без поражений подряд — аргумент за то, чтобы продолжить свое дело в Каталонии. Но «Барселона» в забеге по плей-офф ЛЧ самостоятельно достала пистолет из кармана и прострелила себе ногу. Жаловаться на то, что оружие выстрелило после нажатия на курок, — значит объявить войну здравому смыслу.

У этой команды могут быть большие перспективы, и четвертьфинал ЛЧ — справедливый маркер ее прогресса. Но если Хави хочет продолжить карьеру тренера на топ-уровне (в «Барселоне» или где-либо еще), ему нужно сделать выводы и перестать вешать собак на других.

Ну а «ПСЖ» показал, как хищник должен загонять раненую жертву. Более цельная и хладнокровная команда проходит дальше. И в этом, даже без оглядки на решения судьи, есть футбольная справедливость.

Хави Эрнандес (Хави)
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Барселона
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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