Футбол
Лига чемпионов
Статьи
Таблицы Календарь Статистика Новости Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 15:00

Оружие Гвардиолы, о котором почти не говорят. Оно спасает «Манчестер Сити» от кризисов

«Ман Сити» примет «Реал» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов 17 апреля
Трофим Гондюреев
корреспондент отдела футбола
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Эрлинг Холанн и Хосеп Гвардиола
Эрлинг Холанн и Хосеп Гвардиола.
Фото Reuters
Календарь вынуждает Пепа постоянно что-то менять.

Мировой футбол страдает от переизбытка матчей. Зрители-то наслаждаются, а вот игроки и тренеры массово жалуются на недостаток времени для восстановления. Особенно это касается топ-команд, которые доходят до самых высоких стадий всех турниров и участвуют в гонке за чемпионство.

Лерой Сане и&nbsp;Вильям Салиба. «Арсенал» и «Баварию» должны поддержать фанаты их злейших соперников. Необычный контекст четвертьфинала Лиги чемпионов

Больше всех проблему на себе ощущают английские гранды. Интенсивная и плотная АПЛ, Кубок Англии, Кубок лиги, Лига чемпионов и/или Лига Европы — какой-то бесконечный поток футбола запредельного уровня почти без права на ошибку. «Манчестер Сити» в 2024 году провел уже 20 матчей, в среднем играют раз в пять дней.

Конкретно в апреле у команды Гвардиолы к 20-му числу наберется шесть игр. Шесть за 17 дней! Для сравнения: у их соперника по четвертьфиналу Лиги чемпионов «Реала» — ровно вдвое меньше. Причем две из трех встреч — как раз битвы с «Сити». Такой контраст дает очевидное преимущество мадридцам в рамках важнейшего противостояния.

Лига чемпионов. 1/4 финала
17 апр, 22:00. Etihad Stadium (Манчестер)
Манчестер Сити
Реал

Конечно, Пепу приходится тасовать состав, чтобы не перегружать ключевых футболистов. В текущем сезоне «Сити» не выходил на поле в одинаковом стартовом сочетании два раза подряд. Ротация касается всех линий, включая вратарскую: Эдерсон после травмы несколько матчей АПЛ посидел под Ортегой, а оба Кубка и Суперкубок Англии смотрит только со скамейки. С «Лутоном» в выходные все же вышел, но уверенности в его появлении на ответке с «Реалом» нет ни у кого.

Непредсказуемая оборона и эффективная ротация в полузащите

В обороне вообще калейдоскоп. Гвардиол, Аке, Аканджи, Уокер, Диаш, Стоунз, Льюис, Гомес — Гвардиола регулярно использует всех имеющихся защитников, еще и в полузащиту кого-то постоянно поднимает. Чаще всего Стоунза, который в новой роли стал одним из ключевых элементов прошлогоднего требла. И все, кроме Диаша, с разной периодичностью выходят на флангах, хотя изначально чистые крайки среди них — только двое молодых, которые получают меньше всех времени. И ветеран Уокер.

Игрок &laquo;Манчестер Сити&raquo; Эрлин Холанн и&nbsp;футболист &laquo;Реала&raquo; Антонио Рюдигер. Матч «Реала» и «Ман Сити» войдет в историю. Но главные звезды команд откровенно провалились

Центр поля тасуется не менее активно. Летом из «Манчестера» отчалил Гюндоган, но на его место сразу взяли Ковачича и Нунеша. Снова вспоминаем, что Пеп не стесняется ставить защитников в опорную зону. Атакующих хавбеков тоже предостаточно, даже отсутствие Де Брейне бьет по команде не так сильно, как ожидалось. Кевин, к сожалению, слишком часто травмируется — в этом сезоне он пропустил аж 35 матчей. То подколенное сухожилие почти на полгода из строя выбьет, то пах забеспокоит, то перед игрой на «Бернабеу» внезапно начнет тошнить.

С задачей подменять бельгийца прекрасно справляется Фоден. Гвардиола всегда верил в англичанина и называл его самым талантливым футболистом из всех, с кем ему доводилось работать. Испанец осторожно подводил Фила к основе, плавно повышая количество игровых минут от сезона к сезону. Фоден — лучший игрок «Сити» по «гол+пас» в нынешней Лиге чемпионов и второй в команде по этому показателю в АПЛ. Он входит в 2% лучших футболистов Европы на своей позиции по средней точности передач (85,9%), отдает больше двух ключевых пасов за матч и для полузащитника реально много забивает — в среднем чаще раза за две игры.

Футболисты Матеус Нунес, Эрлинг Холанн и Хулиан Альварес
Матеус Нунес, Эрлинг Холанн и Хулиан Альварес.
Фото Reuters

Качественная поддержка Холанна и один незаменимый

Пеп не оставил в покое и вингеров. Грилиш провел шикарный сезон? Подпишем Доку, пусть конкурируют. Тот же Фоден обожает гонять по бровке и, когда Де Брейне здоров, с удовольствием это делает. Периодически «Сити» играет в три центральных защитника, поэтому номинально функции крайнего полузащитника берет на себя и Уокер. Бернарду Силва может действовать и в центре, и на фланге.

Под нападающим, особенно на старте сезона, нередко выходил Альварес. Гвардиола придумал ему новую роль, чтобы одновременно умещать на поле их с Холанном. Вот только Эрлинг тоже склонен к повреждениям, да и реализация заметно просела. Так что Хулиан и на родную позицию все время возвращается, давая при этом качество. В АПЛ у аргентинца 8+9, в Лиге чемпионов — 5+2. Очень неплохо для игрока, который либо занимает непривычное место на поле, либо подменяет более статусного коллегу.

Винисиус Жуниор (&laquo;Реал&raquo;). «Манчестер Сити» — «Реал» — это уже классика ЛЧ. Каждая игра команд — триллер

Пеп построил фабрику универсалов и явно наслаждается наличием настолько разноплановых исполнителей. Неприкасаемым можно назвать только Родри, на котором строятся почти все задумки Гвардиолы. Но тренер дает отдыхать и ему. Доходит до смешного: Родри не сыграл с «Лутоном», чтобы свежим подойти к «Реалу», и журналисты ожидаемо спросили об этом у Пепа на пресс-конференции. Гвардиола ответил: «Он и в среду отдохнет. Верите мне?».

Вроде понимаешь, что шутка, а потом задумываешься — испанский специалист ведь на самом деле может придумать что-то безумное и уникальное под приезд мадридцев, вдруг не выпустит Родри? То есть казавшаяся вынужденной ротация превратилась в оружие. Пеп и раньше любил мудрить, бывало, с перебором, но в последнее время угадать стартовый состав «Сити» стало почти невозможно. К такой команде вдвойне сложнее готовиться — слишком часто она меняет облик. Родри на «Реал», конечно, выйдет, тут сомнений мало. А с ним кто? Знает только Пеп.

Хосеп Гвардиола
Эрлин Холанн
Лига чемпионов УЕФА
ФК Манчестер Сити
ФК Реал
5
3
Читайте также
Судья не назначил пенальти в пользу «Барсы» и не удалил Рафинью
«Вашингтон» обыграл «Филадельфию»
В Кремле сообщили о выводе российских войск из Нагорного Карабаха
Игнашевич сдал Кубок в угоду РПЛ, а Чалов набивал статистику. Что случилось в матче ЦСКА - «Балтика»
Путин указал на высокий риск возникновения новых эпидемий в мире
Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над территорией Татарстана
Популярное видео
ЦСКА — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Альмерия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 14 апреля
«Кадис» — «Барселона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 13 апреля
«Мальорка» — «Реал»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Жирона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: финал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Иттихад» — «Аль-Вехда»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
РПЛ: видео голов 23-го тура 8 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 7 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 6 апреля
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Аталанта»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Спартак» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Ювентус» — «Лацио»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Химки» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал» — «Атлетик»: видеообзор матча, 30-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 22-го тура 31 марта
«Жирона» — «Бетис»: видеообзор матча, 30-й тур чемпионата Испании
Материалы сюжета: Лига чемпионов: жеребьевка 1/4 финала — пары и матчи
«Боруссия» — главная аномалия Лиги чемпионов. Потеряли Беллингема, ужасны в бундеслиге, но вышли в полуфинал
Гюндоган оценил работу судей в ответном матче «Барселоны» с «ПСЖ»
Болельщик «Боруссии» вырвал из рук инвалида-колясочника футболку Брандта
Хави не имеет права жаловаться на судейство с «ПСЖ». «Барселона» лично подарила Парижу полуфинал Лиги чемпионов
Фердинанд: «ПСЖ» должен поблагодарить Араухо»
«Манчестер Сити» — «Реал» и «Бавария» — «Арсенал». Онлайн-трансляция матчей
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Боруссия» — главная аномалия Лиги чемпионов. Потеряли Беллингема, ужасны в бундеслиге, но вышли в полуфинал

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости