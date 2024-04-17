Оружие Гвардиолы, о котором почти не говорят. Оно спасает «Манчестер Сити» от кризисов

Календарь вынуждает Пепа постоянно что-то менять.

Мировой футбол страдает от переизбытка матчей. Зрители-то наслаждаются, а вот игроки и тренеры массово жалуются на недостаток времени для восстановления. Особенно это касается топ-команд, которые доходят до самых высоких стадий всех турниров и участвуют в гонке за чемпионство.

Больше всех проблему на себе ощущают английские гранды. Интенсивная и плотная АПЛ, Кубок Англии, Кубок лиги, Лига чемпионов и/или Лига Европы — какой-то бесконечный поток футбола запредельного уровня почти без права на ошибку. «Манчестер Сити» в 2024 году провел уже 20 матчей, в среднем играют раз в пять дней.

Конкретно в апреле у команды Гвардиолы к 20-му числу наберется шесть игр. Шесть за 17 дней! Для сравнения: у их соперника по четвертьфиналу Лиги чемпионов «Реала» — ровно вдвое меньше. Причем две из трех встреч — как раз битвы с «Сити». Такой контраст дает очевидное преимущество мадридцам в рамках важнейшего противостояния.

Конечно, Пепу приходится тасовать состав, чтобы не перегружать ключевых футболистов. В текущем сезоне «Сити» не выходил на поле в одинаковом стартовом сочетании два раза подряд. Ротация касается всех линий, включая вратарскую: Эдерсон после травмы несколько матчей АПЛ посидел под Ортегой, а оба Кубка и Суперкубок Англии смотрит только со скамейки. С «Лутоном» в выходные все же вышел, но уверенности в его появлении на ответке с «Реалом» нет ни у кого.

Непредсказуемая оборона и эффективная ротация в полузащите

В обороне вообще калейдоскоп. Гвардиол, Аке, Аканджи, Уокер, Диаш, Стоунз, Льюис, Гомес — Гвардиола регулярно использует всех имеющихся защитников, еще и в полузащиту кого-то постоянно поднимает. Чаще всего Стоунза, который в новой роли стал одним из ключевых элементов прошлогоднего требла. И все, кроме Диаша, с разной периодичностью выходят на флангах, хотя изначально чистые крайки среди них — только двое молодых, которые получают меньше всех времени. И ветеран Уокер.

Центр поля тасуется не менее активно. Летом из «Манчестера» отчалил Гюндоган, но на его место сразу взяли Ковачича и Нунеша. Снова вспоминаем, что Пеп не стесняется ставить защитников в опорную зону. Атакующих хавбеков тоже предостаточно, даже отсутствие Де Брейне бьет по команде не так сильно, как ожидалось. Кевин, к сожалению, слишком часто травмируется — в этом сезоне он пропустил аж 35 матчей. То подколенное сухожилие почти на полгода из строя выбьет, то пах забеспокоит, то перед игрой на «Бернабеу» внезапно начнет тошнить.

С задачей подменять бельгийца прекрасно справляется Фоден. Гвардиола всегда верил в англичанина и называл его самым талантливым футболистом из всех, с кем ему доводилось работать. Испанец осторожно подводил Фила к основе, плавно повышая количество игровых минут от сезона к сезону. Фоден — лучший игрок «Сити» по «гол+пас» в нынешней Лиге чемпионов и второй в команде по этому показателю в АПЛ. Он входит в 2% лучших футболистов Европы на своей позиции по средней точности передач (85,9%), отдает больше двух ключевых пасов за матч и для полузащитника реально много забивает — в среднем чаще раза за две игры.

Матеус Нунес, Эрлинг Холанн и Хулиан Альварес. Фото Reuters

Качественная поддержка Холанна и один незаменимый

Пеп не оставил в покое и вингеров. Грилиш провел шикарный сезон? Подпишем Доку, пусть конкурируют. Тот же Фоден обожает гонять по бровке и, когда Де Брейне здоров, с удовольствием это делает. Периодически «Сити» играет в три центральных защитника, поэтому номинально функции крайнего полузащитника берет на себя и Уокер. Бернарду Силва может действовать и в центре, и на фланге.

Под нападающим, особенно на старте сезона, нередко выходил Альварес. Гвардиола придумал ему новую роль, чтобы одновременно умещать на поле их с Холанном. Вот только Эрлинг тоже склонен к повреждениям, да и реализация заметно просела. Так что Хулиан и на родную позицию все время возвращается, давая при этом качество. В АПЛ у аргентинца 8+9, в Лиге чемпионов — 5+2. Очень неплохо для игрока, который либо занимает непривычное место на поле, либо подменяет более статусного коллегу.

Пеп построил фабрику универсалов и явно наслаждается наличием настолько разноплановых исполнителей. Неприкасаемым можно назвать только Родри, на котором строятся почти все задумки Гвардиолы. Но тренер дает отдыхать и ему. Доходит до смешного: Родри не сыграл с «Лутоном», чтобы свежим подойти к «Реалу», и журналисты ожидаемо спросили об этом у Пепа на пресс-конференции. Гвардиола ответил: «Он и в среду отдохнет. Верите мне?».

Вроде понимаешь, что шутка, а потом задумываешься — испанский специалист ведь на самом деле может придумать что-то безумное и уникальное под приезд мадридцев, вдруг не выпустит Родри? То есть казавшаяся вынужденной ротация превратилась в оружие. Пеп и раньше любил мудрить, бывало, с перебором, но в последнее время угадать стартовый состав «Сити» стало почти невозможно. К такой команде вдвойне сложнее готовиться — слишком часто она меняет облик. Родри на «Реал», конечно, выйдет, тут сомнений мало. А с ним кто? Знает только Пеп.