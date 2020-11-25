Разбираем игру бразильца в матче Лиги чемпионов с «Севильей» (1:2).

Показательный момент случился на 80-й минуте матча «Краснодар» — «Севилья» в Лиге чемпионов. Гости проводили очередную атаку, а в это время в районе центрального круга ругались футболисты хозяев — Кайо и Юрий Газинский.

Последнему скорее простительно. Да, хавбек ошибся в моменте с первым голом «Севильи». Однако затем выиграл два отбора из трех, а еще стал лидером на поле по перехватам (7). Важная опция, учитывая эпизодическую активность «быков» во втором тайме. За подбором или перехватом следовала быстрая комбинация накоротке.

Кайо — это безобразие. Как с точки зрения поведения — наезжать на одного из самых опытных футболистов команды — вне всякой этики, так и с позиции игры.

Признайтесь, вы уже смеетесь над постоянными привозами бразильца? Над его дриблингом в своей штрафной, выставленными руками, в которые попадают мячи, неправильным выбором позиции. Матч с «Севильей» — не исключение. Что же творил Кайю помимо стычки с Газинским?

Внезапно, но начнем с хорошего. Кайо — лучший в «Краснодаре» по выносам (4), заблокированным ударам (4) и выигранным верховым единоборствам (4). С продвижением мяча бразилец тоже справлялся: 26 передач вперед из общих 37 пасов.

Дальше — пропасть.

Во-первых, Кайо выдал качественную голевую скидку на Ивана Ракитича:

Газинский грубо ошибся, а Ракитич смачно приложился ?



Вот как «Краснодар» пропустил уже на четвертой минуте ? pic.twitter.com/0o43YQRfqG — Матч ТВ (@MatchTV) November 24, 2020

Тот случай, когда верховое единоборство лучше не выигрывать. Или выигрывать так, чтобы вынести мяч за лицевую линию. Но уж точно не на ногу экс-футболисту «Барселоны», способному забить издали.

Во-вторых, Кайо — худший футболист «Краснодара» по отборам. Сравним с другими защитниками. У Игоря Смольникова — 3 успешные попытки из 3. У Александра Мартыновича — 1 из 2. У Рамиреса — 3 из 3. У Кайо — 0 из 2.

Понятно, что отбор — это скорее дело опорника или крайнего защитника. Кстати, лучшим среди «быков» стал Реми Кабелла: 4 из 5. Однако когда твоей команде приходится обороняться (60,8% — 39,2% по владению мячом в пользу «Севильи»), стоит прилагать чуть больше усилий даже в этом компоненте.

В-третьих, именно с Кайо связан еще один голевой отскок и проигранная борьба Муниру Эль-Хаддади.

Кадр из матча Лиги чемпионов «Краснодар» — «Севилья» (1:2).

Ни выноса, ни сопротивления. Кажется, стоило выпустить в старте Егора Сорокина. У россиянина случаются привозы, но не с такой частотой.

Возвращаемся к стычке Кайо и Газинского. Иронично, но конфликтовали футболисты именно тех амплуа, которые «Краснодару» стоило бы усилить.

В самом деле, мы постоянно слышим об атакующей философии, прессинге, игре в короткий пас. А видим следующее: ни одна комбинация не спасет вас, если в опорной зоне дыра, а в центре обороны — Кайо. Тем более с такой реализацией, которую «быки» продемонстрировали с «Севильей».

Можно иметь в составе Кабелла, Вандерсона, Ари. Они — суть того футбола, который декларирует «Краснодар» на протяжении всей своей истории. Но к атакующим игрокам, способным действовать тонко, нужна страховка в глубине. Ее у «быков» нет.

Что делать с Кайо после очередного перформанса? Давайте помечтаем. Бразилец техничен, довольно высок и прыгуч. Так, может быть, сделать из него форварда? Там простительны и потери мяча, и руки. А в своей штрафной ему делать нечего. Уже доигрался.

В материале использована статистика whoscored.com