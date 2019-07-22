Зе Луиш одним словом описал противостояние "Порту" и "Краснодара" в отборе Лиги чемпионов

Нападающий Зе Луиш, недавно перешедший из "Спартака" в "Порту", прокомментировал соперника своей команды в 3-го отборочном раунде Лиги Европы. Португальский клуб встретится с "Краснодаром".

– Заинтригован, – написал Зе Луиш в своем Instagram.

Первая игра состоится в Краснодаре 7 августа, начало - в 20.00 по московскому времени. Ответная встреча пройдет в Порту 13 августа, начало - в 22.00(мск). Победитель противостояния пройдет в четвертый отборочный раунд Лиги чемпионов, проигравший - в четвертый отборочный раунд Лиги Европы.

Зе Луиш выступал за красно-белых с июля 2015 года, его контракт был рассчитан до июня 2021 года. В сезоне-2018/19 футболист провел 36 официальных матчей, забив 14 голов.

"Краснодар" дебютирует в Лиге чемпионов матчем с "Порту" Зе Луиша