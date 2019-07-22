"Краснодар" дебютирует в Лиге чемпионов матчем с "Порту" Зе Луиша

В Ньоне прошла жеребьевка третьего отборочного раунда Лиги чемпионов, по итогам которой определился соперник "Краснодара".

Российский клуб, который впервые будет участвовать в Лиге чемпионов, сыграет с "Порту".

Отметим, что сначала "Краснодару" выпало киевское "Динамо". Однако УЕФА продолжает разводить клубы из Украины и России при жеребьевках. В итоге киевляне сыграют с "Брюгге".

Матчи 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов пройдут 6−7 и 13-14 августа.

Победители 3-го раунда выйдут в стадию плей-офф, а проигравшие команды получают возможность сыграть в групповом турнире Лиги Европы.

Добавим, что в "Порту" из "Спартака"недавно перешел нападающий Зе Луиш.