Александер-Арнольд: «Полуфиналы Лиги чемпионов у нас всегда получаются трудными»

Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд прокомментировал ответный матч полуфинала Лиги чемпионов против «Вильярреала» (3:2).

«Полуфиналы Лиги чемпионов у нас всегда получаются трудными. Сегодня снова пришлось нелегко. «Вильярреал» очень здорово играл в первом тайме. В перерыве нам удалось собраться и во втором тайме выцарапать нужный результат.

Нам все же удалось закончить работу и завоевать эту путевку в Париж», — цитирует Трента BT Sport.

В ответном матче Лиги чемпионов защитник «Ливерпуля» отметился результативной передачей на Луиса Диаса.

По итогам двух матчей полуфинала «Ливерпуль» обыграл «Вильярреал» с общим счетом 5:2.

Мерсисайдцы стали первыми финалистами Лиги чемпионов сезона-2021/22.