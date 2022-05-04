Александер-Арнольд: «Полуфиналы Лиги чемпионов у нас всегда получаются трудными»
Александер-Арнольд поделился эмоциями после ответного матча ЛЧ против «Вильярреала»
Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд прокомментировал ответный матч полуфинала Лиги чемпионов против «Вильярреала» (3:2).
«Полуфиналы Лиги чемпионов у нас всегда получаются трудными. Сегодня снова пришлось нелегко. «Вильярреал» очень здорово играл в первом тайме. В перерыве нам удалось собраться и во втором тайме выцарапать нужный результат.
Нам все же удалось закончить работу и завоевать эту путевку в Париж», — цитирует Трента BT Sport.
В ответном матче Лиги чемпионов защитник «Ливерпуля» отметился результативной передачей на Луиса Диаса.
По итогам двух матчей полуфинала «Ливерпуль» обыграл «Вильярреал» с общим счетом 5:2.
Мерсисайдцы стали первыми финалистами Лиги чемпионов сезона-2021/22.
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