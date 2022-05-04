Канчельскис: «Эмери в очередной раз доказал всему миру, насколько он крутой тренер»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис в беседе с корреспондентом «СЭ» высказался о главном тренере «Вильярреала» Унаи Эмери. Испанская команда дома проиграла «Ливерпулю» (2:3) во втором полуфинальном матче Лиги чемпионов.

«Не понимаю, почему команды Эмери хватило только на первый тайм. Они очень зря сели в оборону в начале второго тайма. «Ливерпулю» нельзя давать так играть, просто так от них не отобьешься. Может быть, у испанцев закончились силы. В любом случае, хотелось бы похвалить Эмери. Унаи в очередной раз доказал всему миру, насколько он крутой тренер. Я уверен в том, что он уже дорос до топ-уровня. Испанец созрел для большой команды. Думаю, его ждет большой проект. Он становится тренером высочайшего уровня, который заслуживает уважения к себе», — сказал Канчельскис «СЭ».

Отметим, что «Ливерпуль» пробился в финал Лиги чемпионов по сумме двух встреч (2:0, 3:2) и встретится с победителем пары «Реал» — «Манчестер Сити» (первая игра — 3:4). Заключительный матч турнира пройдет 28 мая на «Стад де Франс».