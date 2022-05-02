Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 19:09

Александер-Арнольд: «Ливерпуль» не может вести себя глупо и идти на поводу у «Вильярреала»

Александер-Арнольд заявил, что «Ливерпуль» не должен идти на поводу у «Вильярреала»
Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд поделился ожиданиями от ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов с «Вильярреалом».

«Мы должны выйти и победить. У нас есть преимущество, которое нужно отстоять. Это требует от нас доминирования в игре. Мы знаем, что не можем вести себя глупо и идти на поводу у соперника. Два мяча — хороший задел для нас. Надеюсь, мы сможем решить все вопросы в начале игры. Знаем, что будет сложно и легче сказать, чем сделать, но такова наша цель», — приводит слова Александер-Арнольда Liverpool Echo.

В первом полуфинальном матче «Ливерпуль» обыграл «Вильярреал» со счетом 2:0. Ответная игра пройдет во вторник, 3 мая, в Испании. Начало — в 22.00 по московскому времени.

Источник: https://www.liverpoolecho.co.uk/sport/football/football-news/trent-alexander-arnold-sends-silly-23843867
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Вильярреал
ФК Ливерпуль
Трент Александр-Арнолд
1
0
Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Мы купили эти Игры». Вице-президента МОК и главу CAS обвинили в коррупции
Сергей Федоров может бросить ЦСКА и стать главным тренером «Детройта». Это вообще реально? 
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2021/22: 1/2 финала
Клопп о матче с «Вильярреалом»: «Они выложатся полностью, это абсолютно ясно»
Итальянская бригада арбитров обслужит ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов «Реал» — «Манчестер Сити»
«Вильярреал» — «Ливерпуль»: Мане сделает еще один шаг к «Золотому мячу»?
Эмери рассказал о подготовке «Вильярреала» к игре с «Ливерпулем»
«Вильярреал» — «Ливерпуль»: еврокубковое волшебство Эмери не сработает против Мане и Салаха
Валерий Масалитин восхитился нападающим «Реала» Бензема перед матчем с «Манчестер Сити»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Клопп о матче с «Вильярреалом»: «Они выложатся полностью, это абсолютно ясно»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости