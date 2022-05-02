Александер-Арнольд: «Ливерпуль» не может вести себя глупо и идти на поводу у «Вильярреала»

Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд поделился ожиданиями от ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов с «Вильярреалом».

«Мы должны выйти и победить. У нас есть преимущество, которое нужно отстоять. Это требует от нас доминирования в игре. Мы знаем, что не можем вести себя глупо и идти на поводу у соперника. Два мяча — хороший задел для нас. Надеюсь, мы сможем решить все вопросы в начале игры. Знаем, что будет сложно и легче сказать, чем сделать, но такова наша цель», — приводит слова Александер-Арнольда Liverpool Echo.

В первом полуфинальном матче «Ливерпуль» обыграл «Вильярреал» со счетом 2:0. Ответная игра пройдет во вторник, 3 мая, в Испании. Начало — в 22.00 по московскому времени.