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Клопп о матче с «Вильярреалом»: «Они выложатся полностью, это абсолютно ясно»

Клопп высказался о матче «Ливерпуля» с «Вильярреалом»
Анна Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о предстоящем ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов против «Вильярреала».

«Если бы это было кубковое противостояние, состоящее всего из одного матча, и нам пришлось бы ехать в Вильярреал, мы бы постарались победить — и мы постараемся это сделать. Они выложатся полностью, это абсолютно ясно. И это стало ясно сразу после игры, учитывая то, что сказал Унаи. Так что будет непросто, но все в порядке, в полном порядке, потому что полуфинал Лиги чемпионов должен быть сложным, и это абсолютно нормально», — приводит слова Клоппа официальный сайт клуба.

В первом полуфинальном матче «Ливерпуль» обыграл «Вильярреал» со счетом 2:0. Ответная игра пройдет во вторник, 3 мая, в Испании. Начало — в 22.00 по московскому времени.

Источник: https://www.liverpoolfc.com/news/jurgen-klopp-everything-we-are-required-tomorrow-night
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