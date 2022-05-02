Клопп о матче с «Вильярреалом»: «Они выложатся полностью, это абсолютно ясно»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о предстоящем ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов против «Вильярреала».

«Если бы это было кубковое противостояние, состоящее всего из одного матча, и нам пришлось бы ехать в Вильярреал, мы бы постарались победить — и мы постараемся это сделать. Они выложатся полностью, это абсолютно ясно. И это стало ясно сразу после игры, учитывая то, что сказал Унаи. Так что будет непросто, но все в порядке, в полном порядке, потому что полуфинал Лиги чемпионов должен быть сложным, и это абсолютно нормально», — приводит слова Клоппа официальный сайт клуба.

В первом полуфинальном матче «Ливерпуль» обыграл «Вильярреал» со счетом 2:0. Ответная игра пройдет во вторник, 3 мая, в Испании. Начало — в 22.00 по московскому времени.