Петржела: «Зенит» в очень хорошей форме! С «Ювентусом» заберет минимум 1 очко!»
Экс-главный тренер «Зенита» Властимил Петржела поделился с «СЭ» ожиданиями от матча группового турнира Лиги чемпионов сине-бело-голубых против «Ювентуса».
«Сложно сказать, что ожидать от игры. «Ювентус» сейчас не в топ-форме, у него спад. Есть шанс у «Зенита» завоевать минимум 1 очко. Две победы подряд в РПЛ окажут сильное влияние на «Зенит». Надо быть осторожными, чтобы это не привело к спаду, потому что игра будет тяжелая с «Ювентусом». Да, команда не в лучшей форме, но все равно трудный соперник. «Зенит» в хорошей форме, можно ждать хорошую игру. Будут играть не только в обороне, но и в нападении», — сказал Петржела в беседе с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.
Матч «Ювентус» — «Зенит» пройдет 2 ноября 2021 года на стадионе «Альянц Стэдиум» (Турин, Италия). Начало игры — в 23:00 по московскому времени.
«Зенит» с 3 очками занимает третье место в турнирной таблице группы H. «Ювентус» с 9 баллами располагается на первой строчке.
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