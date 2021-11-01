Уле Гуннар Сульшер: «Аталанта» — команда с уникальным стилем игры»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов против «Аталанты».
«Манчестерское дерби? Все сосредоточены на матче с «Аталантой», — цитирует специалиста официальный сайт клуба. — Знаем, что игра будет сложной. Все мы сосредоточены на ней. Мы работали над восстановлением игроков.
У нас есть игроки, чтобы использовать разные схемы игры — с пятью защитниками, с тремя, с вингерами. В матче с «Тоттенхэмом» это сработало. Не могу сказать, как мы будем играть завтра.
«Аталанта» — команда с уникальным стилем игры. Они все еще верят в себя. Всегда можно что-то немного изменить, чтобы попытаться выиграть матч. Мы, как и они, постараемся доставить сопернику проблемы».
Матч «Аталанта» — «МЮ» состоится 2 ноября. Начало в 23.00 по московскому времени.
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