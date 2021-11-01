Владимир Пресняков: «У «Зенита» есть все для победы над «Ювентусом». Главное, чтобы не было Дзюбы в старте»

Заслуженный артист России, болельщик «Спартака» Владимир Пресняков поделился ожиданиями от матча 4-го тура Лиги чемпионов «Ювентус» — «Зенит».

«Зениту» бояться нечего, «Ювентус» очень плох сейчас, — сказал Пресняков корреспонденту «СЭ» Антону Иванову. — В Турин нужно ехать исключительно за победой. Питерцам еще не поздно включиться в борьбу за выход в плей-офф. «Зенит» набрал прекрасный ход, все лидеры вернулись в строй. У них есть все для победы завтра. Главное, чтобы не было Дзюбы в стартовом составе. Иначе «Зенит» начнет матч в Турине в меньшинстве. Артем совершенно не нужен на поле, пускай на замене сидит».

Матч «Ювентус» — «Зенит» пройдет во вторник, 2 ноября, в Италии. Начало — в 23:00 по московскому времени.