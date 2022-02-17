Юрген Клопп: «После гола к Фирмину вернулась уверенность»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу над «Интером» (2:0) в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Мы начали очень хорошо, но наши крайние защитники слишком часто оставались один на один с соперниками, — цитирует Клоппа официальный сайт УЕФА. — Это не работало. Мы надеялись, что у нас будет отличный день. Он не был отличным, но это был достаточно хороший день, чтобы мы победили.

Я доволен всем, кроме того, что пришлось снять Диогу Жоту из-за проблем в области лодыжки. У него опухла лодыжка, и нам пришлось сделать замену. Фирмину нужно было время, чтобы войти в игру. После гола вы могли видеть, что к нему вернулась уверенность. Мяч вдруг снова стал нашим другом, и мы выиграли матч».

Ответный матч состоится 8 марта. С нынешнего сезона в еврокубках не действует правило выездного гола.