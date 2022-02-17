«У нас смешанные чувства». Мюллер — о ничьей с «Зальцбургом»

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер считает, что болельщикам должен был понравиться матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Зальцбурга» (1:1). Мюнхенцы отыгрались на 90-й минуте благодаря голу Кингсли Комана с передачи Мюллера.

«У нас смешанные чувства. «Зальцбург» — хорошая команда, и атмосфера на стадионе была потрясающей.

Поздравляем болельщиков, именно таким должен быть футбол. Условия были отличными, что делало игру интересной, несмотря на то, что нам пришлось непросто", — цитирует BBC Мюллера.

Ответная встреча состоится 8 марта в Мюнхене. Начало матча — 23.00 по московскому времени.