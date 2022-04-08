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Клопп: «Гвардиола — лучший тренер в мире. Думаю, что мы все с этим согласимся»

Клопп назвал Гвардиолу лучшим тренером в мире
Карен Саркисян
Корреспондент
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал высказывание наставника «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы перед первым матчем 1/4 финала Лиги чемпионов с «Атлетико» (1:0).

«Это же была ирония! — приводит слова Клоппа Manchester Evening News. — Я видел статью из Эквадора, в которой утверждалось, что я не понимаю Луиса Диаса. В этом мире должна быть ответственность. Если вы хотите говорить с тренерами, пожалуйста, будьте благосклонны и помогите им. Гвардиола с иронией сказал, что он много думает».

По мнению тренера, то, что у Гвардиолы не получается выиграть Лигу чемпионов с «Манчестер Сити», — стечение обстоятельств.

«Гвардиола — лучший тренер в мире. Думаю, что мы все с этим согласимся. Не понимаю, как можно в нем сомневаться», — сказал он.

Напомним, что главный тренер «Манчестер Сити» заявил, что слишком много думает перед матчами и придумывает глупую тактику.

10 апреля состоится матч 31-го тура английской премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Сити» — «Ливерпуль». Встреча пройдет на стадионе «Этихад» в Манчестере. Игра начнется в 18.30 по московскому времени.

После 30 туров АПЛ «горожане» набрали 73 очка и занимают первое место в турнирной таблице, опережая мерсисайдцев на один балл.

Источник: https://www.skysports.com/football/news/11669/12585097/jurgen-klopp-liverpool-boss-says-man-city-manager-pep-guardiola-is-the-best-coach-in-the-world
Хосеп Гвардиола
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Юрген Клопп
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