Бывший защитник сборной Франции Патрис Эвра опубликовал фотографию с нападающим «Реала» Каримом Бензема.

«Спасибо, бро, лучшая «девятка» в мире», — написал Эвра в Twitter.

В среду, 6 апреля, Бензема оформил хет-трик в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Челси» (3:1).

В нынешнем сезоне нападающий забил 37 мячей и отдал 13 результативных передач в 36 матчах за «Реал». Контракт 34-летнего француза с мадридским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.