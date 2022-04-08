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Эвра — о Бензема: «Лучшая «девятка» в мире»

Бывший защитник сборной Франции Эвра назвал Бензема лучшим нападающим в мире
Карен Саркисян
Корреспондент
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Бывший защитник сборной Франции Патрис Эвра опубликовал фотографию с нападающим «Реала» Каримом Бензема.

«Спасибо, бро, лучшая «девятка» в мире», — написал Эвра в Twitter.

В среду, 6 апреля, Бензема оформил хет-трик в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Челси» (3:1).

В нынешнем сезоне нападающий забил 37 мячей и отдал 13 результативных передач в 36 матчах за «Реал». Контракт 34-летнего француза с мадридским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Источник: https://twitter.com/Evra/status/1511832111891816461
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