Унаи Эмери: «Ответный матч с «Баварией» — самый большой вызов для меня»
Эмери рассказал об ожиданиях от ответного матча «Вильярреала» с «Баварией»
Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери рассказал, чего ждет от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Баварией».
«Это будет великая и тяжелая игра. Для меня как для тренера это огромный вызов. И для клуба тоже. «Бавария» — фаворит, одна из трех сильнейших команд Европы на данный момент. Все свое внимание мы сосредоточим на подготовке к этой встрече», — цитирует Эмери Marca.
В первом матче единственный гол забил нападающий «Вильярреала» Арно Груневелд. Вторая игра состоится 12 апреля в Мюнхене.
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