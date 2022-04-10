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Унаи Эмери: «Ответный матч с «Баварией» — самый большой вызов для меня»

Эмери рассказал об ожиданиях от ответного матча «Вильярреала» с «Баварией»
Виктория Кравченко
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Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери рассказал, чего ждет от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Баварией».

«Это будет великая и тяжелая игра. Для меня как для тренера это огромный вызов. И для клуба тоже. «Бавария» — фаворит, одна из трех сильнейших команд Европы на данный момент. Все свое внимание мы сосредоточим на подготовке к этой встрече», — цитирует Эмери Marca.

В первом матче единственный гол забил нападающий «Вильярреала» Арно Груневелд. Вторая игра состоится 12 апреля в Мюнхене.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Арсенал Т

П1

23%

1.47

Ф1 (-1.0)

18%

1.77

ТБ 2.5

17%

1.78
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Сити
Ливерпуль

Обе забьют - да

21%

1.63

X2

15%

1.82

П1

13%

2.05
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Ахмат 0
Зенит 2
Матч завершен

П2

27%

1.70

ТБ 2.0

16%

1.47

Обе забьют - да

14%

1.95
Лига чемпионов УЕФА
ФК Бавария
ФК Вильярреал
Унаи Эмери
0
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