Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери рассказал, чего ждет от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Баварией».

«Это будет великая и тяжелая игра. Для меня как для тренера это огромный вызов. И для клуба тоже. «Бавария» — фаворит, одна из трех сильнейших команд Европы на данный момент. Все свое внимание мы сосредоточим на подготовке к этой встрече», — цитирует Эмери Marca.

В первом матче единственный гол забил нападающий «Вильярреала» Арно Груневелд. Вторая игра состоится 12 апреля в Мюнхене.